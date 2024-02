Vista Gaúcha – Ano letivo inicia nas Escolas da Rede Municipal

Na segunda-feira, 19, as escolas da Rede Municipal de Educação abriram suas portas para receber os alunos ansiosos pelo início de um novo ano letivo repleto de oportunidades. Com um total de 382 estudantes prontos para embarcar nessa jornada de aprendizado, a expectativa estava palpável no ar.

A cerimônia de abertura contou com as presenças honrosas do prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, do vice-prefeito, André Danette e da diligente secretária de Educação, Elenir Fátima Queiroz Cappelari. Juntos, eles deram as boas

-vindas calorosas às equipes de professores, profissionais da educação, pais e, é claro, aos alunos, irradiando um clima de acolhimento e apoio para o início deste novo ciclo educacional.

O evento também foi marcado pela presença atenta e protetora da Guarnição da Brigada Militar, que garantiu a segurança e a tranquilidade de todos os presentes, proporcionando um ambiente propício para a celebração do conhecimento e da comunidade.

Um aspecto fundamental para o sucesso deste dia foi o transporte, que atendeu integralmente aos 382 alunos do município. Esse serviço será totalmente pago pelos cofres públicos, refletindo o compromisso das autoridades locais com o acesso igualitário à educação e o bem-estar de seus cidadãos.

“Com a promessa de um ano repleto de descobertas e crescimento pessoal, o ano letivo de 2024 foi oficialmente inaugurado, inspirando esperança e determinação em todos os corações presentes. Que este seja um ano de aprendizado significativo, amizades duradouras e conquistas memoráveis para cada aluno e membro da comunidade educacional”, afirmou o prefeito.

Jornal Folha Popular – Com informações da assessoria de comunicação | Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha.