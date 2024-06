Vista Gaúcha: Cavalgada Pé no Estribo celebra a cultura campeira

No sábado, 22, ocorre a 10ª Cavalgada Pé no Estribo, organizada pelo Grupo de Cavalarianos do CTG Querência Gaúcha. Às 8h os cavaleiros partirão do CTG Querência Gaúcha em uma jornada que promete reunir histórias, amizade e tradições do nosso município.

Durante o percurso, que atravessará diversas localidades, desde as planícies abertas até os recantos mais pitorescos, os participantes terão a oportunidade de conectar-se com a natureza exuberante e a rica cultura campeira. A cada passo, a herança dos antepassados será revivida, celebrada com cada trote dos cavalos e cada riso compartilhado entre os amigos de longa data e os novos companheiros de jornada.

O ponto alto do dia será o merecido almoço na acolhedora localidade de Três Bocas, onde a hospitalidade dos moradores e a comida típica gaúcha aguardarão para recarregar as energias dos cavaleiros. Após o descanso merecido, a cavalgada seguirá em direção ao Saltinho do Guarita, onde o cenário deslumbrante das quedas d’água e a tranquilidade do entardecer serão o pano de fundo para o pernoite, em uma noite de histórias ao redor do fogo de chão e o calor da camaradagem.

Ao amanhecer do domingo, os participantes iniciarão o retorno ao CTG Querência Gaúcha. Lá serão recebidos com um almoço festivo.

“É mais do que uma cavalgada, é um tributo vivo à cultura e ao espírito guerreiro do povo gaúcho, enraizado na terra e nos ideais de liberdade e camaradagem. Que cada passo dado nesta 10ª Cavalgada Pé no Estribo seja uma homenagem à história e à identidade do Rio Grande do Sul, renovando o compromisso com a preservação de nossas raízes e fortalecendo os laços que unem nossa comunidade. Unidos pela paixão pelos cavalos e pela tradição, seguimos juntos, celebrando a vida e a cultura que nos fazem únicos. Que venha a 10ª Cavalgada Pé no Estribo, onde o orgulho gaúcho se faz presente a cada galope, a cada sorriso, a cada momento compartilhado. Que assim seja, com a benção dos céus e a proteção dos nossos antepassados. Viva a tradição gaúcha!”, afirma o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha.