Vista Gaúcha – Começa o ano letivo na Escola Professor Nelso Piccinini

No dia 19, segunda-feira, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nelso Piccinini abriu suas portas para dar início ao tão aguardado ano letivo. Neste dia especial, a escola teve a honra de receber a ilustre visita do prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, do vice-prefeito, André Danete, da secretária Municipal de Educação, Elenir Fátima Queiróz Capelari, e também teve a respeitável presença da Brigada Militar.

Em um momento marcante, o prefeito saudou calorosamente todos os presentes, destacando a importância do estudo para o desenvolvimento pessoal e para a construção de um futuro próspero. Sua mensagem ressaltou a valorização da educação como pilar fundamental para o progresso da comunidade.

O representante da Brigada Militar também compartilhou palavras de apoio e incentivo, enfatizando a importância da segurança como base para o bem-estar de todos os envolvidos na jornada educacional. Sua presença solidária reforçou o compromisso com a proteção da comunidade escolar.

A direção da escola expressou profunda gratidão pela visita e reiterou seu compromisso em trabalhar em estreita colaboração com as autoridades municipais e com a Brigada Militar em prol do bem-estar e do sucesso de todos os alunos e membros da comunidade educacional. “Juntos, reafirmamos o compromisso de proporcionar um ambiente de aprendizado seguro, inclusivo e inspirador para todos os que fazem parte da família da EMEF Professor Nelso Piccinini. Que este ano letivo seja repleto de realizações e crescimento para todos”, afirmou a diretora do educandário, Susiclei Teresinha Staub.

Jornal Folha Popular – Com informações da assessoria de comunicação | Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha.