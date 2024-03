Vista Gaúcha – Dois novos professores são contratados pelo Município

E m Vista Gaúcha, a Administração Municipal deu mais um passo em direção à excelência no serviço público ao empossar dois novos funcionários aprovados no concurso público recentemente realizado. Marcelo Soares assumiu o cargo de professor de séries iniciais e Daniele Elisa Rolim foi empossada como professora de educação infantil. O vice-prefeito em exercício, André Danette, enfatizou a importância do trabalho e o compromisso que os novos servidores devem ter a partir de sua contratação pelo poder público. Ele destacou que “a responsabilidade dos novos funcionários é imensa, uma vez que estarão lidando com as crianças de nosso município.” Os recém-contratados ficarão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC). “Os novos professores poderão contribuir significativamente para o desenvolvimento educacional e cultural da comunidade. A posse deles representa não apenas a oportunidade de emprego, mas também um reforço importante para a qualidade da educação oferecida às crianças de Vista Gaúcha”, afirmou a secretária de Educação, Elenir Fátima Queiroz Capelari. Estiveram também presentes no ato da posse o responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, Daltro Biondo, e a agente administrativa Daiane Grolli.

Jornal Folha popular – Com informações da assessoria de comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha