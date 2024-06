Vista Gaúcha: Horto medicinal permite a produção de chás caseiros

Na sexta-feira, 14, pela manhã, a Comissão de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Vista Gaúcha dedicou-se à limpeza e conservação do horto medicinal local.

As mulheres trabalharam em equipe para garantir que o espaço estivesse impecável, pronto para oferecer suas plantas medicinais à comunidade.

À tarde, reuniram-se na sala de reuniões do STR para uma atividade igualmente importante: a produção de olina caseira. Esse produto tradicional, conhecido por suas propriedades benéficas para a saúde, estará disponível para venda na sede do Sindicato e na casa do feirante, próximo à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Os interessados poderão adquiri-lo toda primeira quinta-feira de cada mês.

A Comissão de Mulheres demonstrou mais uma vez seu compromisso com o bem-estar da comunidade e com a valorização das tradições locais. Essas atividades não apenas fortalecem os laços entre as participantes, mas também contribuem para a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico da região.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha.