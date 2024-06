Vista Gaúcha: Kits de toalhas e alimentos são destinados aos atingidos pelas enchentes

A Administração Municipal, junto com a maioria dos servidores públicos, decidiu destinar as cestas básicas que seriam mensalmente doadas a cada funcionário para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A iniciativa é uma resposta à emergência causada pelas enchentes, mostrando o comprometimento da comunidade local em apoiar os necessitados.

“É uma notável demonstração de solidariedade e empatia por parte dos servidores públicos”, ressalta o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli.

Os alimentos e kits de toalhas de banho e rosto foram entregues na segunda-feira, 10, na Defesa Civil de Passo Fundo, garantindo que os donativos cheguem ao destino correto e possam beneficiar aqueles que mais precisam neste momento crítico.

Foram doados 785 kits de toalhas de rosto e de banho; 236 unidades de farinha de milho de 1 kg; 236 unidades de massa de 500 g; 236 unidades de arroz de 2 kg; 236 unidades de feijão de 1 kg; 236 unidades de café de 40 g; 236 unidades de óleo de soja de 900 ml; 128 unidades de açúcar de 2 kg; e 236 unidades de leite de 1 l.

A ação, coordenada pela Administração com o apoio das Secretarias Municipais, demonstra a importância da união e da solidariedade em tempos de dificuldade. “Vista Gaúcha dá um exemplo inspirador de cidadania, mostrando que, através do esforço conjunto, é possível oferecer suporte e alívio às famílias afetadas pelas enchentes. O gesto reforça a ideia de que a comunidade pode superar adversidades quando se une em prol do bem comum”, conclui o prefeito.

Com informações da Assessoria da Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha