Vista Gaúcha: Novo ginásio será utilizado para práticas esportivas e eventos culturais

Com uma área total de 600 metros quadrados, um moderno ginásio de esportes está prestes a ser inaugurado no Município. O novo espaço promete beneficiar diretamente a comunidade, oferecendo infraestrutura adequada para a prática esportiva e eventos culturais.

A obra é resultado de colaboração entre o Poder Público local e o apoio do senador Luís Carlos Heinze, que viabilizou parte significativa dos recursos necessários para a construção, por meio de emenda parlamentar.

A Administração Municipal apresentou contrapartida financeira demonstrando o compromisso conjunto em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Vista Gaúcha.

“Os investimentos financeiros empregados na construção deste ginásio não apenas fomentarão a prática esportiva, mas também se configurará como um ponto de encontro para a comunidade local. Com instalações modernas e adequadas, o novo espaço proporcionará oportunidades para o desenvolvimento de talentos esportivos, além de contribuir para a promoção de eventos culturais e sociais que fortalecem o tecido comunitário. Este espaço para a prática de esportes não é apenas uma infraestrutura física, mas sim um símbolo do poder transformador que parcerias eficazes entre o governo e seus representantes podem exercer sobre uma cidade. Vista Gaúcha celebra, assim, mais um passo em direção ao crescimento e ao bem-estar de seus habitantes, graças ao comprometimento com o desenvolvimento local e ao apoio de lideranças que priorizam o investimento em áreas fundamentais como o esporte e a cultura”, disse o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli.

Com informações da Assessoria de Cpomuniczção | Prefeitura de Vista gaúcha.