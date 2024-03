Vista Gaúcha – Projeto Produzir para Viver Melhor recebe grupo de feirantes de Pinheirinho do Vale

Um grupo de mulheres do município de Pinheirinho do Vale, liderado pela primeira-dama Gessi Freitas Appel, visitou o município de Vista Gaúcha com o objetivo de conhecer mais sobre o funcionamento do projeto “Produzir para Viver Melhor: em busca de segurança nutricional e alimentar”. O grupo foi recebido pelo vice-prefeito e secretário da agropecuária, André Danette, e pelas feirantes do município de Vista Gaúcha. O objetivo do grupo é implementar o programa no município de Pinheirinho do Vale, baseado no modelo criado por Vista Gaúcha. O projeto vistagauchense abrange desde o fornecimento de alimentos na política pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas escolas municipais e estaduais, até a co

mercialização de produtos nas cestas de alimentos dos funcionários públicos municipais, na feira do produtor, nas cooperativas Cooperfamiliar de Tenente Portela e na Coopervista de Vista Gaúcha, no mercado local e diretamente ao consumidor. Além disso, o programa visa garantir um produto de subsistência de qualidade para as famílias. A Secretaria Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente (SMA), em conjunto com a Emater, oferece assistência técnica às famílias envolvidas no projeto, realizando atividades teóricas e práticas a cada dois meses em uma propriedade. Essas atividades incluem troca de experiências e capacitação na produção convencional e orgânica, contribuindo para o desenvolvimento e a sustentabilidade do projeto.

Jornal Folha Popular – Com informações da assessoria de comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha.