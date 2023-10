Vista Gaúcha: Tribunal de Contas do Estado aprova contas do exercício de 2021 do prefeito Locatelli

Trata-se do Processo de Contas Anuais de Claudemir José Locatelli, administrador do Executivo Municipal de Vista Gaúcha, no exercício de 2021. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), foi decidido unanimamente pelos Conselheiros do Colegiado, pelo parecer favorável a aprovação das contas referentes ao exercício 2021.

No relatório são citadas algumas recomendações que deverão ser adotadas, mas as contas do atual gestor foram aprovadas sem multas e sem devolução de recursos aos cofres públicos.

Para Locatelli, o relatório é uma demonstração da seriedade e comprometimento de um gestor que sempre prezou pela honestidade e valorização do dinheiro publico. “Este é o resultado de um trabalho coletivo de uma equipe que tem por finalidade a transparência e o bom uso dos recursos públicos”, concluiu.

Agora o processo somente precisa da apreciação da Câmara de Vereadores para fins de julgamento da decisão do TCE-RS, o que deverá acontecer nos próximos dias.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha