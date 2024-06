Banrisul anuncia Pronampe Solidário para MEI’s, micro e pequenas empresas gaúchas

Empenhado em contribuir com o ambiente de reconstrução no Rio Grande do Sul, o Banrisul anuncia o Pronampe Solidário, para socorrer negócios gaúchos. A medida é válida para MEI’s, micro e pequenas empresas e prevê empréstimos com juros subsidiados de até R$ 150 mil por CNPJ, um ano de carência e 48 meses para pagar. A duração total da operação é de 60 meses. Os interessados podem procurar as agências de suas cidades a partir desta sexta-feira (31).

Conforme o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o Pronampe Solidário aliado à capilaridade do banco vai permitir que os empreendedores mais afetados tenham acesso ao crédito. “Vamos dar condições para que esses negócios possam se reerguer. Isso reflete em toda a comunidade, pois auxilia na manutenção dos empregos, incentiva o ambiente de retomada econômica e acelera a geração de renda. Essa é mais uma forma de fortalecer o compromisso do Banrisul com os negócios do Rio Grande”, pontua.

Para prover as empresas de recursos de capital de giro e investimentos com carência e a longo prazo, o Banrisul também vai oferecer uma condição especial dentro do Pronampe Solidário. O cliente que pagar em dia as parcelas até o vencimento de cada prestação, pagará no máximo o valor emprestado. Ou seja, se ao final da operação, o somatório do valor pago nominalmente pelo cliente superar o valor emprestado, o Banrisul devolverá a diferença.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Branrisul.