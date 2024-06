BARRA DO GUARITA / POLÍCIA – Polícia Civil prende homem e apreende mais de 2 kg de cocaína

Na manhã de quinta-feira, 6, a Polícia Civil de Barra do Guarita, com apoio das Delegacias de Polícia de Tenente Portela e Miraguaí, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão e a mandado prisão preventiva expedidos pela primeira Vara Judicial da Comarca de Três de Maio em desfavor de um homem de 37 anos residente no município de Barra do Guarita.

Conforme o delegado de Polícia Substituto da Delegacia de Polícia de Barra do Guarita, Roberto Fagundes Audino, as diligências realizadas integram a “Operação Constância”, desencadeada pela Delegacia de Polícia de Três de Maio.

Durante as buscas foram localizados e apreendidos 2.198 gramas de cocaína, uma balança de precisão, uma pistola 9mm e 12 munições do mesmo calibre.

Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o preso será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.

Com informações da DP de Tenente Portela.