Corsan vai substituir mais de 66 mil medidores de consumo de água até junho

A Corsan está substituindo os hidrômetros, aparelhos que fazem a medição do consumo de água nas residências, que estão fora do prazo de validade. Em 53 cidades que fazem parte da Regional Missões da Corsan, já foram trocados 25 mil equipamentos entre 2023 e 2024. Ainda faltam ser substituídos 41 mil.

Conforme estabelecem a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a troca deve ser feita a cada cinco ou sete anos (dependendo do modelo do aparelho) para manter correta a leitura do consumo. É feita sem custo aos clientes da Companhia. Os técnicos que fazem o trabalho usam crachás de identificação e uniformes com os dizeres “A serviço da Corsan”.

As medições dos equipamentos são exatas e confiáveis, e ajudam também a reduzir o desperdício de água, porque podem apontar possíveis vazamentos não visíveis. Os novos hidrômetros são verificados pelo Inmetro e possuem lacre e etiqueta de certificação e segurança. O lacre não pode ser removido, e a violação acarreta penalidades ao responsável pelo aparelho, como taxa de reposição da peça ou multa. Essas cobranças são determinadas pela Agergs.

Em caso de danificação acidental, quebra ou mau funcionamento, o cliente deve entrar em contato com a Corsan pelo site www.corsan.com.br/cliente ou pelo app Corsan. Para mais informações, estão à disposição da comunidade também o telefone 0800-646.6444, com ligações gratuitas, e WhatsApp (51) 99704-6644.

Veja o total de hidrômetros a ser substituído por cidade das Missões:

Santo Ângelo – 12.767

Cruz Alta – 8.730

Santa Rosa – 6.532

Panambi – 5.774

Ijuí – 5.045

Três Passos – 2.707

Três de Maio – 1.953

Ibirubá – 1.794

Santa Bárbara do Sul – 1.579

Santo Augusto – 1.463

Santo Cristo – 1.462

Espumoso – 1.106

Tenente Portela – 1.092

Horizontina – 1.065

Condor – 955

Tuparendi – 954

Entre-Ijuís – 952

Coronel Bicaco – 835

Pejuçara – 795

Catuípe – 635

Tucunduva – 630

Boa Vista do Buricá – 538

Salto do Jacuí – 468

Alecrim – 440

Doutor Maurício Cardoso – 426

Chiapetta – 416

Miraguaí – 373

Victor Graeff – 359

Campos Borges – 337

Giruá – 308

Cerro Largo – 301

Crissiumal – 284

São Luiz Gonzaga – 260

Ajuricaba – 251

Independência – 230

Vista Gaúcha – 226

Não-Me-Toque – 215

São Martinho – 209

Barra do Guarita – 197

Campina das Missões – 188

Tapera – 186

Tiradentes do Sul – 178

Derrubadas – 166

Porto Xavier – 147

Colorado – 142

Fortaleza dos Valos – 132

Humaitá – 99

Porto Lucena – 86

Cândido Godói – 15

Santo Antônio das Missões – 7

Selbach – 7

Inhacorá – 3

Braga – 1

Com informações da Assessoria de Comunicação da Corsan.