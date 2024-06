Governo estadual não pretende alterar calendário letivo por causa das enchentes

Ainda nesta terça-feira (4), o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou o investimento de R$ 46,6 milhões para a educação após as enchentes que atingiram centenas de escolas da rede pública estadual. Desse valor, R$ 22,1 milhões deverão ser utilizados em ações de investimento e custeio, contratação de serviços e compra de materiais de consumo. Os repasses para as escolas vão variar entre R$ 20 mil, R$ 40 mil e R$ 80 mil, dependendo do impacto em cada uma das 636 instituições escolares afetadas.

Outros R$ 18,2 milhões o governo prevê usar na aquisição de alimentação escolar, beneficiando as 625 escolas mais afetadas e aquelas que estão servindo de abrigo. Segundo o governador, todas as escolas estaduais receberão um valor extra em junho para cobrir possíveis aumentos nos preços dos alimentos.

Para a reposição de mobiliário, serão destinados R$ 6,3 milhões, com 8 mil conjuntos de classe já adquiridos para entrega imediata em 42 escolas de 32 municípios atingidos.