Governo Leite propõe diretrizes que fragilizam proteção e preservação ambiental do litoral norte

Sul 21 – Poucos dias antes do início das fortes chuvas que se transformaram na maior catástrofe climática do estado, o governo de Eduardo Leite (PSDB) colocou em consulta pública o documento “Minuta das Diretrizes Ambientais para os Municípios do Litoral Norte do Rio Grande do Sul”. O material, disponibilizado no site da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) no dia 23 de abril, logo causou incomodo num grupo de técnicos da secretaria e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Isso porque o documento é a segunda versão de outro concluído em 2022, porém com uma séria de alterações que flexibilizam e afrouxam a proteção e a preservação ambiental do litoral norte. Revoltados, os servidores pediram para terem seus nomes retirados da nova versão, sob a justificativa do estudo não corresponder às bases técnicas consideradas mínimas para garantir o desenvolvimento sustentável do litoral norte.

Nos dias seguintes, com o avanço da enchente e o caos tomando conta do RS, o governo estadual tirou o documento de consulta pública.

Entre as principais diferenças da primeira e da segunda versão das diretrizes ambientais para os 18 municípios da região estão o corte de todas as metas que haviam sido previstas para cada uma das 10 zonas agrupadas no estudo. As metas estabeleciam resultados a serem alcançados no ordenamento territorial e na qualidade ambiental, visando combinar o desenvolvimento econômico com a proteção dos recursos naturais (confira algumas metas cortadas mais abaixo).

Outra grande diferença ocorreu na zona 2, denominada “Ambiente litorâneo praial”. No primeiro documento havia a diretriz de manter 60 metros de distância entre novas edificações e o começo das dunas na beira-mar, chamadas tecnicamente de “base continental (sotavento) do cordão de dunas frontais”. A diretriz foi suprimida e, em seu lugar, a nova redação diz que as dunas devem ser preservadas e conservadas conforme estabelece o novo Código Ambiental do RS (mudado pelo governo Leite) e o Código Florestal Brasileiro, além de transferir para os municípios do litoral norte a possibilidade de estabelecerem em seus planos diretores os “regramentos que compatibilizem a conservação das dunas frontais com as realidades e/ou necessidades locais, os quais poderão prever uma área adicional de proteção da base continental (sotavento) do cordão de dunas frontais até novas edificações”.

“Algumas das metas foram puxadas para dentro das diretrizes, houve um remanejo, mas muito resumido. E as metas para cada uma das zonas foram retiradas”, explica Glaucus Vinicius Biasetto Ribeiro, geólogo, analista concursado da Fepam e integrante do Grupo de Trabalho que realizou a primeira versão do estudo.

Ele critica a alteração de diretrizes ambientais consideradas pelo grupo de técnicos como fundamentais para a manutenção dos serviços ecossistêmicos no litoral norte. É o caso, por exemplo, da não ocupação de 60 metros entre o começo das dunas na beira da praia e a área urbana, impedindo a construção de muros e outras edificações.

“Na origem, no ano 2000, isso foi para evitar o sombreamento da zona de praia, só que agora, depois de 20 anos, incluímos que mantém a dispersão eólica numa área de 60 metros, deixa que a água da chuva percorra livremente para o aquífero e se mantém a garantia da faixa de dunas como manutenção desse ambiente natural perante a maior quantidade de eventos climáticos extremos que estão ocorrendo”, defende.

Ribeiro não tem dúvidas de que as alterações realizadas fragilizam a proteção e a preservação ambiental do litoral norte e a adaptação da região diante das mudanças climáticas. “Elas (as mudanças) estão dentro dessa sequência de eventos que fragilizam a questão ambiental no estado”, avalia o geólogo da Fepam, fazendo referência a outras decisões semelhantes adotadas pelo governo Leite na legislação ambiental do RS e muito criticadas por diminuírem a proteção do meio ambiente.

A enchente que devastou o Rio Grande do Sul colocou sob interesse da mídia nacional as medidas adotadas por Leite na temática ambiental desde 2019, ano do início do seu primeiro mandato. O governador tem sido criticado pelas quase 500 alterações no Código Estadual do Meio Ambiente, pela flexibilização na lei de agrotóxicos (que permitiu comercializar no RS agrotóxicos proibidos no país de origem), por quadruplicar a área da silvicultura no estado, permitir a criação de barragens e açudes em Áreas de Preservação Permanente (APP), não cumprir os 20% de reserva legal nos biomas Pampa e Mata Atlântica, entre outras questões. Em sua defesa, entretanto, Leite tem dito que escuta a ciência e os especialistas, e refutado a pecha de negacionista do clima.