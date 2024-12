Comissão aprova projeto que garante acesso da pessoa com deficiência à telerreabilitação pelo SUS

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante às pessoas com deficiência o acesso a serviços de telerreabilitação por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por recomendação do relator, deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), foi aproavado o substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ao Projeto de Lei 1557/23, do deputado licenciado Dr. Daniel Soranz (RJ).

A proposta tramitou em caráter conclusivo e já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara.

Segundo a proposta, o acesso aos serviços se dará nas condições estabelecidas na Lei 14.510/22 , que disciplina as práticas de telessaúde.

A proposta também altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência , que já assegura às pessoas com qualquer tipo de deficiência, por meio do SUS, o acesso a serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para incluir a possibilidade de telerreabilitação mediante o emprego de recursos de telessaúde.