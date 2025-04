CRAS promove atividades educativas sobre meio ambiente

Em celebração ao Dia Internacional das Florestas (21 de março) e ao Dia Mundial da Água (22 de março), o CRAS de Derrubadas promoveu atividades educativas com os grupos de crianças.

Entre as ações realizadas, um dos destaques foi o passeio ao Parque Estadual do Turvo, realizado em parceria com a empresa Macuco Yucumã, proporcionando momentos de aprendizado e conexão com a natureza.

A iniciativa reforçou a importância da preservação dos recursos naturais e do cuidado com o meio ambiente, incentivando as futuras gerações a adotarem práticas sustentáveis.