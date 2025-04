Tenente Portela se destaca na premiação estadual do Programa Alfabetiza Tchê

O município de Tenente Portela foi um dos destaques da Cerimônia de Premiação do Programa Alfabetiza Tchê, realizada pelo Governo do Estado nesta quarta-feira,02, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo. O evento reuniu prefeitos, secretários municipais e demais autoridades para reconhecer o desempenho de escolas na alfabetização de crianças.

Entre os municípios da 21ª Coordenadoria Regional de Educação, Tenente Portela se sobressaiu ao conquistar três das dez premiações destinadas à região. As Escolas Municipais de Ensino Fundamental Arcelino Soares Bueno e Marcílio Dias, além da Escola Estadual de Educação Básica Sepé Tiaraju, foram reconhecidas com base no Índice de Qualidade de Alfabetização (IQAe), medido pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS) 2023. As instituições atingiram índices entre 90,3 e 81,25, figurando entre as 200 melhores escolas do estado.

A secretária municipal de Educação, Irinéia Koch, destacou a importância do esforço coletivo para alcançar esse reconhecimento. “Esse prêmio reflete o comprometimento de nossos professores, gestores, alunos e suas famílias. A alfabetização na idade certa é um desafio que envolve toda a comunidade escolar, e essa conquista mostra que estamos no caminho certo para garantir um ensino de qualidade.”

O prefeito Rosemar Sala também celebrou o resultado, ressaltando a relevância da educação para o município. “Investimos continuamente na educação porque acreditamos que ela é a base do desenvolvimento. Esse reconhecimento demonstra que estamos avançando e reafirma nosso compromisso com a aprendizagem e o futuro das crianças de Tenente Portela.”

O Programa Alfabetiza Tchê, promovido pela Secretaria Estadual da Educação, busca fortalecer as estratégias de alfabetização no ensino fundamental, garantindo que os alunos tenham uma base sólida para seu percurso escolar.