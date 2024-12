Relator setorial de defesa do Orçamento de 2025 solicita revisão de cancelamentos feitos no relatório preliminar

O relator recebeu 330 emendas, sendo 311 individuais, que têm recursos reservados. Para as emendas coletivas, o recurso repassado foi de R$ 48 milhões.

Na proposta, há um acréscimo de R$ 2,89 bilhões na despesa com pessoal e de R$ 3,38 bilhões para despesas correntes. Mas há uma redução de R$ 169,0 milhões nos investimentos.

No total, o Orçamento da defesa é de R$ 13,5 bilhões – um aumento de 5,7% em relação à proposta de 2024. A execução das dotações têm sido superior a 95% desde 2022.

“Considerando o baixo volume de recursos que esta relatoria recebeu, entendemos necessário alertar para a importância de que seja realizada a recomposição dos cancelamentos ocorridos na programacão do Ministério da Defesa”, justificou o deputado.

É que o setor recebeu R$ 275 milhões em emendas acolhidas, mas teve um cancelamento inicial de R$ 133,7 milhões. No relatório preliminar do Orçamento, houve um cancelamento total de R$ 2,2 bilhões para que os 16 relatores setoriais pudessem analisar novas demandas.

O relator setorial da área de defesa do Orçamento de 2025 (PLN 26/24), deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), pediu ao relator-geral, senador Angelo Coronel (PSD-BA), que reveja os cancelamentos feitos no orçamento da área.

