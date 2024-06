Obra para construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga será licitada em 2025

Em evento realizado na segunda-feira, 3, o Ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que a licitação para a construção da ponte entre Itapiranga (SC) e Barra do Guarita (RS) ocorrerá em 2025, após a conclusão do projeto em andamento.

O anúncio foi feito durante uma reunião promovida pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC), no Centro Executivo do Sistema Empresarial de Chapecó.

Rodrigo Locatelli Tisott, prefeito de Barra do Guarita e coordenador do Movimento Pró-ponte, celebrou o anúncio como um passo significativo na realização de um sonho antigo da região. Segundo Tisott, técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da empresa responsável pelo projeto apresentaram duas opções para a construção da ponte sobre o Rio Uruguai. O investimento total no projeto é de R$ 7,6 milhões, com recursos provenientes de senadores e deputados federais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O evento contou com a presença de 25 membros do Movimento Pró-ponte, que recebeu o apoio do Superintendente do DNIT em Santa Catarina, Alysson De Andrade. Locatelli destacou a importância do apoio da FACISC na mobilização por recursos e afirmou estar otimista com o progresso do projeto. “A união de esforços tem sido fundamental para que possamos avançar com este projeto, que é de extrema importância para o desenvolvimento econômico da região”, disse.

Renan Filho enfatizou o aumento de recursos do governo federal destinados a grandes obras de infraestrutura, reconhecendo o potencial econômico do Extremo Oeste de Santa Catarina e do Noroeste do Rio Grande do Sul. “Este investimento significativo demonstra o compromisso do governo em promover o desenvolvimento regional e melhorar a infraestrutura do país”, afirmou o ministro.

A Comissão Pró-ponte, que reúne prefeitos e diversas entidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ganha força com o anúncio da licitação, fortalecendo a expectativa de que a construção da ponte sobre o Rio Uruguai impulsionará o desenvolvimento regional e trará benefícios econômicos significativos para a população local.

Todos os dias, muitas pessoas, entre trabalhadores, estudantes, e população em geral, precisam fazer a travessia de balsa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no trecho que liga Barra do Guarita a Itapiranga.

Com informações da Luz e Alegria.