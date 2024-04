RS chega a 24% de cobertura após Dia D de vacinação contra a gripe

Sul 21 – Após o Dia D de vacinação contra a gripe (influenza) neste sábado (13), o Rio Grande do Sul chegou a 24% de cobertura dos grupos prioritários. Cerca de 930 mil doses já foram aplicadas até o momento. Dessas, a estimativa da Secretaria Estadual da Saúde (SES) é que 167 mil tenham sido aplicadas neste sábado, data de abertura extraordinárias das unidades de vacinação no Estado.

Entre os estados que começaram a estratégia em março (todos com exceção dos estados do Norte, que começaram em novembro passado), a cobertura registrada até agora no RS é a maior no país, ficando à frente de estados como Ceará, Santa Catarina e Paraíba (com 21% de cobertura nos três). A média nacional está hoje em 16%.

Iniciada em 25 de março, a meta da campanha é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos seguintes grupos: crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais e povos indígenas. Para os demais grupos prioritários, considerando a indisponibilidade de estimar o número de pessoas (denominadores), não é possível definir meta de cobertura vacinal. Por isso, são disponibilizados apenas os dados de doses administradas durante a campanha.

Ao todo, mais de cinco milhões de pessoas fazem parte dos grupos elegíveis no Rio Grande do Sul. Confira abaixo os grupos prioritários, as populações estimadas, doses e coberturas.

Grupo Prioritário: população alvo (total de doses aplicadas / cobertura vacinal)

Idosos: 2.193.416 (611.626 / 27,75%)

Crianças: 634.582 (88.069/ 13,84%)

Gestantes: 90.707 (8.418 / 9,25%)

Puérperas: 14.911 (1.489 / 9,97%)

Povos indígenas vivendo em terras indígenas: 26.419 (4.335 / 16,08%)

Total grupos prioritários: 2.960.034 (713.569 / 24,01%)

Outros públicos elegíveis (doses aplicadas)

Comorbidades: 103.919

Pessoas com deficiência permanente: 7.141

Trabalhadores da saúde: 53.736

Professores: 31.404

Caminhoneiros: 4.967

Forças armadas : 1.777

Forças de segurança e salvamento: 2.641

População privada de liberdade: 5.169

Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas: 82

Quilombolas: 1.362

Povos indígenas vivendo fora das terras indígenas: 330

Funcionários do sistema de privação de liberdade: 864

Pessoas em situação de rua: 409

Trabalhadores portuários: 266

Trabalhadores de transporte coletivo: 1.954

Fonte: painel Ministério da Saúde