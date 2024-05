SMSS intensifica vacinação contra a gripe em Tenente Portela

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SMSS) de Tenente Portela está intensificando a vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe. As doses do imunizante estão disponíveis nos ESFs 1 (próximo à Brigada Militar) e 2 (Postão). A vacinação é para todas as faixas etárias, a partir dos seis meses de idade, e é destinada a quem ainda não foi imunizado neste ano.

Durante esta semana, haverá atividades de mobilização junto à comunidade. Além da vacinação nos ESFs, que ocorre todos os dias até sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, também haverá uma unidade móvel de vacinação.

A ação começará na tarde desta segunda-feira, 20, na área central da cidade. Uma equipe estará disponível para aplicar a vacina em locais estratégicos. Para receber a vacina, o cidadão deve apresentar o cartão SUS e informar o CPF.

Essa atividade se estenderá ao longo da semana, dependendo das condições climáticas. Na tarde da quinta-feira, 23, a unidade móvel estará no bairro São Francisco.

A vacinação contra a gripe é fundamental para reduzir complicações, internações e mortalidade em grupos específicos da população. Ela promove imunidade durante o período de maior circulação do vírus, além de diminuir o agravamento da doença e o número de óbitos. Lembre-se de trazer o cartão de SUS, documento de identificação e carteirinha de vacinação para colocar em dia as vacinas atrasadas.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.