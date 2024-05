Associada da Sicredi Raízes é contemplada em sorteio de seguro

Na última segunda-feira, 20 de maio, a associada Maria Mindalira Diniz Padilha, de

Três Passos/RS, foi surpreendida com uma notícia que trouxe muita alegria. Ao

comparecer à agência Sicredi do município, Maria foi informada de que havia sido

contemplada em um sorteio promovido pela Icatu, uma das seguradoras parceiras do

Sicredi.

Maria recebeu mais de R$ 49 mil (valor sujeito a dedução fiscal), um benefício

destinado aos associados que possuem algum produto ou serviço das diversas linhas

de seguros ofertadas. "Foi uma surpresa muito boa, estou feliz e vou utilizar o prêmio

para cuidar da saúde", comentou Maria.

O gerente da agência de Três Passos – Costa e Silva, Jardel Rodrigo Schmitt Bohmer,

destacou a importância desse momento: "Ver o brilho no olhar da associada ao

receber a notícia é especial para a nossa agência. Ficamos muito felizes por este

prêmio, pois, além de cumprir nossa missão, estamos alinhados com nosso propósito

maior, levando proteção e qualidade de vida para nossos associados."

Contratar um seguro de vida permite que os beneficiários recebam um valor

preestabelecido em diversas situações e necessidades, conforme a cobertura

escolhida.

O Sicredi oferece várias linhas de seguros. Para empresas, os seguros incluem vida,

automóvel, rural e patrimonial. Já os associados pessoa física podem optar por seguro

de vida, automóvel, rural, residencial e de responsabilidade civil, no caso de médicos e

dentistas.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Sicredi Raízes RS/SC/MG – Três Passos.