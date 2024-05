‘O RS tem a chance de reconstruir as cidades de forma inteligente porque outros eventos extremos virão’

Sul 21 – O que ocorre no Rio Grande do Sul nas últimas semanas não é inédito no Brasil. Em proporções, talvez. Mas, em 2011, um grande desastre deixou quase mil pessoas mortas na Região Serrana do Rio de Janeiro. Novos desastres vão acontecer em algum momento. O Sul21 conversou com o engenheiro e professor Júlio César da Silva, pesquisador do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Cepedes/UERJ), para entender qual a comparação que pode ser feita entre os dois eventos climáticos extremos e quais as lições o Rio Grande do Sul pode aprender com o que foi e o que deixou de ser feito em seu estado.

Em termos de vítimas fatais, o maior desastre natural da história do Brasil ocorreu em janeiro de 2011, na Região Serrana do Rio de Janeiro, afetando cidades como Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Sumidouro e Bom Jardim. Na ocasião, 918 mortes foram confirmadas, mas estima-se que centenas tenham permanecido desaparecidas. Até o momento, as chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul provocaram 162 mortes — dados da Defesa Civil na noite de quarta-feira (22) –, mas a área impactada foi maior, uma vez que 467 municípios, de um total de 497, foram afetados de alguma forma pelas chuvas.

Júlio avalia que há questões semelhantes e diversas entre os desastres. A primeira ponderação que ele faz é a de que a “culpa não é somente da chuva”. “Por quê? Porque as mudanças climáticas, os eventos extremos são responsáveis, sim, pelos problemas. Só que não é só isso. A gente tem que preparar melhor a cidades para receber esses eventos extremos que, com as mudanças climáticas, acreditando ou não nelas, se elas estão acontecendo com ação, com interferência dos seres humanos ou não, elas vão acontecer. Essa dinâmica atmosférica já vai vai fazer com que a gente tenha esses eventos extremos, o problema é que a gente está agravando esses eventos. Eles estão cada vez com maior magnitude e com menor intervalo de tempo. Isso é um problema. Mas a gente precisa preparar melhor as cidades”, diz. “”Essa chuva que acontece em Porto Alegre foi a maior já registrada. A chuva que aconteceu na bacia de Santos [em fevereiro de 2023] foi a maior registrada dos últimos 25 anos. A chuva que aconteceu no último verão em Petrópolis foi a maior registrada nos últimos 15 anos. Por isso que eu falo que a culpa não é somente da chuva, acho que essa frase é importante frisar, a culpa também é da chuva. Mas colocar a culpa na chuva é muito forte, eu acho que a gente pode planejar melhor a cidade”, complementa.

Do ponto de vista do tipo de desastre, o maior problema enfrentado pela Região Serrana do Rio foi de escorregamentos e deslizamentos de terra, pelo fato da região ser escarpada. Já no Rio Grande do Sul e, especialmente em Porto Alegre, os alagamentos e inundações causaram maiores impactos. “Essa é uma diferença. Os dois tipos de desastre que a gente têm são escorregamento e alagamento, inundações. No Rio Grande do Sul, teve as duas coisas. Em maior magnitude foi a questão dos alagamentos e inundações. E aí tem um aspecto importante, em grande parte dos principais rios, a intensidade de chuva no Estado foi maior do que caiu em Porto Alegre, só que Porto Alegre foi muito afetada, e outras cidades também, porque toda a água ocorreu para o Guaíba, que é uma região extremamente plana, onde a dissipação de água para a Lagoa dos Patos, depois para o mar, é muito lenta”, diz.

Para o professor, os dois eventos, assim como a grande maioria de desastres naturais que ocorrem no Brasil, são agravados pela desordem urbana e pela falta ou mau planejamento urbano das cidades. “Por exemplo, Porto Alegre é uma planície de inundação. Então, teoricamente, alguns lugares não deveriam ser ocupados, mas é um contexto social complicado você remover pessoas de algum lugar, isso também não é viável num curto espaço de tempo”, diz.

Outra comparação que o professor traça entre os eventos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro é a falta de investimento em prevenção. “Tanto a Região Serrana do Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul, não só Porto Alegre, existem obras não executadas. Existem obras já planejadas que não foram executadas. Poderia ter atenuado os problemas, talvez não poderiam resolver o problema, mas teriam atenuado o problema. Tanto aí (RS), como aqui (RJ) naquele momento. Existem também ações vinculadas à questão de proteção ambiental que não foram completamente adotadas aqui na Região Serrana e nem aí no Estado do Rio Grande do Sul. Outra questão que eu vejo também de semelhança é a condição, por exemplo, que é um agravante também de pós desastre. Existem medidas de pré, que a gente chama gestão de riscos e desastres, e gente fica muito fazendo gestão de crise, que é pós evento. Nesse momento de pós, uma coisa semelhante que aconteceu nos dois lugares é as pessoas resistirem a sair de suas moradias, mesmo correndo risco. Por exemplo, as pessoas têm medo de sair de casa por saqueamento. Isso é um problema sério, é um problema social grave e é difícil você controlar se não tiver o planejamento de gestão de crise”, diz.

Questionado sobre o que avançou na Região Serrana após o desastre, Júlio avalia que sistemas foram implementados, mas muitos planos acabaram ficando pela metade, especialmente na cidade de Teresópolis. “A gente tem um problema de corrupção grave, inclusive quatro ou cinco prefeitos de Teresópolis sofreram impeachment por corrupção, desvio de verba, mau uso dos recursos de donativos. Então, quer dizer, ainda tem esses problemas de corrupção durante a implantação desse recurso que chegam. Agora, a gente tem que fiscalizar muito bem o que vai ser feito no Rio Grande do Sul, porque algumas prefeituras infelizmente vão usar mal o recurso. Aqui no Rio de Janeiro, sinceramente se avançou, sim, em algumas obras, mas até hoje tem pessoas esperando moradias que não foram criadas. Não é que todas não foram feitas, algumas foram, mas nem todas. E, pensar a cidade de uma nova forma, não foi pensado. Recentemente teve um escorregamento de menor proporção em Petrópolis, e a gente teve um problema semelhante também de extrapolamento de água na região central. Continuamos tendo problemas. Aqui na região da Baixada Fluminense, teve agora um alagamento maior do que teve no passado, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as condições de eventos que estão chegando estão encontrando uma desordem urbana maior do que se tinha décadas atrás”, afirma.