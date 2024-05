Derrubadas: Prefeitura adquire nova pá-carregadeira

A Administração Municipal de Derrubadas divulgou, nesta semana, a aquisição de uma pá-carregadeira XCMG, modelo 2024. Foram investidos R$ 570 mil no equipamento, com recursos próprios do município.

A entrega oficial ocorreu na sexta-feira, 17, quando o prefeito Alair Cemin passou a chave da máquina ao secretário municipal de Obras, Juliano Habitzreiter.

Habitzreiter destacou a importância da nova aquisição, afirmando que a pá-carregadeira será fundamental para agilizar os serviços realizados pela Secretaria de Obras.

A máquina será utilizada em diversas tarefas, como carregamento de materiais, areia, brita, terra e entulho, entre outros.

De acordo com o prefeito, “esta compra visa aprimorar a eficiência dos serviços oferecidos pela Secretaria de Obras, otimizando tanto o tempo quanto a qualidade das obras executadas na cidade e nas áreas rurais.”

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Derrubadas.