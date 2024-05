Barra do Guarita: Posto de Saúde está sendo ampliado e modernizado

A Administração Municipal de Barra do Guarita, com o apoio do Governo do Estado do RS, está ampliando e modernizando o Posto de Saúde da cidade.

Nesta semana os trabalhos foram intensificados, com a colocação de telhado novo, trabalhos de terraplanagem e concretagem.

Conforme o engenheiro civil Darci Trevisan, a nova estrutura terá melhorias na sala de espera, mais gabinetes médicos, banheiros, melhor acessibilidade, garagem para ambulâncias e demais veículos da Saúde.

“A obra proporcionará um ambiente mais funcional, confortável e belo, para melhorar cada vez mais os serviços públicos para a comunidade”, afirma o prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura da Barra do Guarita.