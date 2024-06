Educação pública: ‘O abismo que se aprofundou na pandemia, as enchentes vão ampliar’

Sul 21 – A enchente histórica que assolou Porto Alegre no começo de maio e ainda mantém bairros alagados, tem consequências dolorosas em muitos aspectos da vida social e econômica da Capital. Efeitos que devem perdurar por muito tempo, para além de quando toda a cidade secar. Uma das facetas do impacto da enchente é o modo como ela afeta – e afetará – a rede pública de educação, seja estadual ou municipal. Há décadas sofrendo com falta de investimentos e recursos humanos, o fosso existente entre a escola pública e a rede privada se alargou durante a pandemia e, tudo indica, se aprofundará ainda mais agora.

Diretor do Colégio Estadual Coronel Afonso Emilio Massot desde 2022, João Alberto Rodrigues compara a enchente com a pandemia do novo coronavírus não em relação ao número de vítimas fatais, obviamente, mas no sentido do distanciamento da escola de seus alunos e dos preparativos para o retorno, um recomeço que ele reconhece ser delicado e precário.

A maneira como a enchente afetou os estudantes é um ponto significativo. Se há aqueles que foram pouco atingidos, há outros cujas famílias perderam tudo ou quase isso. É esse segundo grupo que Rodrigues diz ser a maior preocupação da escola no momento. Ele pontua que a escola tem o importante papel da segurança, afeto e vínculo, e quando ela fica fechada por força maior, esse papel deixa de existir. Sobra um vácuo e nada ocupa esse lugar na vida do estudante. Por isso, para além das questões de defasagem de conteúdo, ele projeta que os alunos regressarão com questões emocionais diante de tudo o que foi vivenciado.

“São aspectos anteriores à questão do conteúdo e que, quando tiver esse retorno, vão precisar ser muito bem trabalhados, para só depois retomar questões de conteúdo e revisões”, explica.

O Colégio Emilio Massot ficou com 80 cm de água do dia 7 até o dia 15 de maio. No andar térreo, cozinha, biblioteca, secretarias e documentos tiveram perda total, incluindo mobiliários. A limpeza da escola começou no dia 31 de maio e, segundo o diretor, de forma bem limitada devido aos poucos funcionários da empresa contratada. Por enquanto, ainda não há prazo para reabrir o colégio. “Se fosse uma equipe maior, seria feito um trabalho bem mais rápido, mais dinâmico”, salienta.

Rodrigues sabe que os estudantes de escola pública e famílias mais precarizadas vão carecer de recursos financeiros, alimentares, sociais, afetivos e psicológicos. Enquanto alunos de famílias com melhores condições sócio-econômicas têm mais capacidade de contornar problemas, estudantes de escola pública acumulam dificuldades variadas. Nesse contexto, o aprendizado escolar vai sendo levado na medida do possível, assim como as condições ofertadas pela escola pública.

“A forma como é possível a escola atender é precarizada e burocratizada. Nem sempre a escola consegue acessar de outra forma porque carece de recursos e o estudante não consegue porque também carece de recursos. Enquanto que a rede privada vai ter maior disponibilidade de recursos, um corpo docente e profissionais também maiores para trabalhar e mais ferramentas para acessarem. O abismo que se aprofundou na pandemia, as enchentes vão aumentar ainda mais um pouco”, analisa o diretor do Colégio Emilio Massot.

Ele avalia ter havido diálogo com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), porém, no contexto da educação pública sucateada e precarizada, tal cenário se reflete também nos recursos humanos e materiais dentro do órgão que faz a gestão das escolas estaduais. Se em condições normais as carências já são relevantes, agora com a tragédia da enchente tudo fica mais evidente. “Não tem uma estrutura para lidar de forma dinâmica e ágil com a situação mais grave e drástica. A coisa tem que ser criada no momento em que acontece, não há algo razoavelmente planejado para casos mais graves e urgentes”, afirma.

O diretor enfatiza que a escola já costuma lidar com problemas de manutenção no dia a dia e a enchente agora agravou as questões estruturais. As demandas – e as dificuldades – se empilham.

Tal como o diretor do Colégio Emilio Massot, a presidente do Cpers, Helenir Schurer, pondera que a pandemia impactou fortemente as escolas, porém, com a diferença da possibilidade das aulas remotas, além da própria estrutura física das escolas, onde os professores deixavam atividades e os alunos retiravam para fazer. Desse modo, mesmo com dificuldades foi possível, de algum modo, atender os alunos. Agora, para ela, a realidade é muito pior.

“Temos mais de 400 escolas que foram atingidas. Algumas escolas não existem mais porque a água levou”, lamenta.

Além do estrago da estrutura física, Helenir chama atenção para o aspecto humano: há toda uma comunidade escolar atingida pela enchente. Há escolas que foram destruídas, outras inundadas, e há ainda escolas que não foram inundadas, mas a comunidade daquela escola foi atingida. São professores, funcionários e famílias de alunos que perderam tudo e foram parar em abrigos, em alguns casos distantes do local de origem – moradores de Canoas e Eldorado do Sul que estão na Capital gaúcha, por exemplo.

A possibilidade de aula on-line no atual cenário é descartada pela presidente do Cpers. Se é verdade que existem alunos que não foram afetados e estão seguros em suas casas, outros nem casa têm mais, quanto mais um aparelho para conectar na internet.

“O processo de retorno vai ser bem mais lento porque não adianta falar que a escola está seca, está pronta, quando temos pessoas que sequer ainda retornaram às suas casas”, afirma. O reflexo já pode ser sentido no calendário. Enquanto há escolas que nunca pararam as atividades, há outras que pararam e já retornaram às aulas, outras que logo voltarão às atividades e ainda há escolas que nem previsão de retorno têm – como o Colégio Emilio Massot.