Estudantes da Escola Estadual Sepé Tiaraju visitam os laboratórios da Corsan

Alunos do 3º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Sepé Tiaraju visitaram os laboratórios de tratamento de água da Corsan em Tenente Portela, na tarde de quarta-feira, 24. A atividade fez parte do programa Portas Abertas, criado para receber visitantes nas instalações da Companhia.

Os estudantes viram de perto como funcionam as etapas do tratamento da água antes de chegar às torneiras dos consumidores. Os alunos também receberam explicações sobre como é feita a análise de cloro, cor, bacteriológica, flúor, turbidez e pH da água dos poços artesianos, local da captação, bem como o processo de tratamento, realizado diariamente antes de ser levada aos reservatórios, para então ser distribuída à população. Após a visita, o grupo esclareceu dúvidas sobre o sistema de abastecimento de água e esgoto e foi recebido no escritório da Companhia para um lanche.

Os estudantes foram acompanhados pelas professoras Gilce Serafini e Cristiani Engler. O grupo foi recebido pelo coordenador da Corsan de Tenente Portela, Maurício dos Santos, e pelos agentes de tratamento de água e esgoto, Elson Bianor da Silva e Adrilei Lourenzi. As escolas interessadas devem agendar as visitas pelo telefone (55) 99625-2445.

Informações da Assessoria de Comunicação | Corsan.