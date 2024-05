Fecomércio pede que leite adie decretos de revisão de incentivos fiscais em função das chuvas

Leia mais:

Leite diz que desastre climático atual é o pior da história do RS

Governador decreta estado de calamidade no RS por conta de chuvas intensas e cheias

Em visita de Lula ao RS, governo cria sala de situação integrada para resgates nas enchentes

Governo confirma rompimento da barragem 14 de Julho: ‘Saiam de casa’

Comportas do Cais Mauá são fechadas devido ao risco de inundação do Guaíba

Ilhas de Porto Alegre estão sem água e luz devido a cheia do Guaíba

A medida do governador Eduardo Leite (PSDB) de revisar os benefícios fiscais parar recompor as receitas do estado nos próximos anos fará com que, dentro do conjunto de itens da cesta básica, o grupo alimentício de frutas, legumes e hortaliças e ovos permaneça com isenção de ICMS até o final de 2024, passando a serem tributados em 12% a partir de janeiro de 2025. Também foi limitado a 20% o corte de inventivos fiscais para defensivos agrícolas.

“Essa destruição, aliada à situação extrema em que se encontra a população destas localidades, obstrui o funcionamento da economia local, em muitos casos com participação relevante da produção de alimentos e, com ele, a geração de renda e receitas”, coloca Bohn. “É inegável que tal elevação (de carga tributária) terá repercussão sobre os preços dos alimentos e sobre as finanças das empresas que os produzem, armazenam, transportam e comercializam”, alerta.

Desde o início das discussões sobre a alta da carga tributária, seja com a revisão dos decretos ou com a majoração da alíquota de ICMS, a Fecomércio-RS vem se posicionando frontalmente contrária a qualquer medida que aumente a cobrança de impostos. O governo defende que a recomposição das receitas é necessária para garantir a sustentabilidade fiscal e investimentos essenciais para o desenvolvimento econômico, destacando que a arrecadação do Estado foi afetada em 2022 pela redução unilateral pelo governo Bolsonaro da alíquota de ICMS dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações para 17%, por meio da Lei Complementar 194, o que teria causado perdas de R$ 3 bilhões ao RS.