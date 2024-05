Festival de Publicidade de Gramado muda formato por causa de tragédia climática no RS

Parte da programação será on-line, e entrega do Prêmio Galo de Gramado foi adiada para o final do ano

Brasil de Fato – Em virtude do desastre climático no Rio Grande do Sul, a organização do Festival Mundial de Publicidade de Gramado anunciou um novo formato para a 24ª edição. O evento, que seria realizado em Gramado entre os dias 22 e 24 de maio, terá agora uma parte da programação on-line e outra presencial, com oficinas, em São Paulo. As informações são da CEO do festival, Andressa Martins.

O Prêmio Galo de Gramado, que homenageia a indústria criativa e que ocorre tradicionalmente no último dia do evento, será entregue em uma cerimônia especial no final do ano, com local e data a serem definidos. As inscrições permanecerão abertas e os participantes poderão submeter seus cases por meio do site da premiação.

Na quarta-feira (22), será realizado um encontro dos palestrantes do festival para produção de conteúdos sobre Comunicação em Tempos de Crise. Esse material será utilizado também para arrecadação de fundos para as vítimas das enchentes. Os conteúdos serão disponibilizados em tempo real nas redes sociais do evento, pelo Instagram @festpublicidade, a partir das 12h.

Participam dessa programação, entre outros convidados, a atriz, produtora e criadora de conteúdo Gabi Lopes; Florence Scappini, vice-presidente de Vendas na OLX; Pipo Calazans, CEO da DM9; Leonardo Moura, fundador da Branded Content Brazil; e Adriana Alves, diretora de Members Borders da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Na quinta-feira (23), serão realizadas, na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM), três oficinas presenciais e uma Mostra de Promo da Rede Globo. As vagas são limitadas e por ordem de inscrição neste formulário online.

A organização do evento informou ainda que os ingressos já adquiridos valerão para a edição de 2025, com direito a um acompanhante gratuito. Para aqueles que desejam solicitar reembolso, foi disponibilizado o e-mail contato@festivalgramado.com.br, com prazo de até 30 dias, a partir do dia 22 de maio.

Edição: Katia Marko