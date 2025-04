Terra Indígena Guarita se prepara para a tradicional festa dos Povos Indígenas

O Cacique da Terra Indígena Guarita, Valdonês Joaquim, convida toda a comunidade — indígenas e não indígenas — para participar da tradicional Festa em Comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, que será realizada no próximo dia 26 de abril.

As celebrações terão início no dia 20 de abril, com uma animada reunião dançante no salão da Aldeia Irapuá, em Redentora, com apresentações das bandas Passarella e Aesa, marcando a abertura oficial dos festejos.

Entre os dias 22 e 26 de abril, ocorrerá a Semana dos Povos Indígenas da Terra Indígena Guarita, com uma programação especial voltada à valorização da cultura, história e tradição dos povos originários.

O encerramento da semana será no dia 26 de abril, com um almoço tradicional (churrasco) na Aldeia Sede KM 10, seguido, a partir das 14h30, por uma animada reunião dançante no salão da Aldeia Pedra Lisa, em Tenente Portela, com shows das bandas Portal da Serra e Indústria Musical.

O Cacique Valdonês Joaquim e as lideranças da Terra Indígena Guarita reforçam o convite e agradecem antecipadamente a presença de todos que prestigiarem este importante momento de celebração, união e respeito às culturas indígenas.

Com informações da Planeta FM 102.7