Novena de Nossa Senhora Aparecida mobiliza comunidade de Tenente Portela

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Tenente Portela, prepara uma programação especial para a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2026. As atividades iniciam no sábado, 3 de outubro, e seguem até o domingo, 11, com a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro.

Durante os nove dias de preparação, a programação envolve pastorais, comunidades, capelas, entidades, escolas, grupos e diferentes setores da sociedade. Cada celebração terá uma intenção específica e a participação de representantes convidados.

Como parte da mobilização para a programação, o padre Luiz Afonso dos Santos esteve visitando estabelecimentos comerciais e instituições do município, convidando a comunidade para participar das celebrações e momentos de fé.

A programação terá início no dia 3 de outubro, às 19h, com a entrega da fita de Nossa Senhora Aparecida. A celebração terá como responsáveis o Conselho da Matriz, voluntários da festa de 7 de Setembro e empresas apoiadoras. Serão convidadas autoridades do poder público, Brigada Militar, OAB e outras entidades. A bênção será da água.

No domingo, 4 de outubro, a celebração será dedicada ao comércio, escritórios e serviços, com bênção de chaves de casas, comércios, carros, motos e máquinas agrícolas. A celebração ocorre às 19h. A programação também contará com a participação de comunidades e capelas convidadas. A missa será realizada pela manhã, às 9h, e a novena à noite.

Na segunda-feira, 5, será realizada a Romaria dos Jovens, com participação do JUCAP e Emaús. A celebração terá como convidados o CTG Sentinela da Fronteira e o CTG Guardiões da Fronteira, com bênção destinada aos jovens.

No dia 6, terça-feira, a programação será voltada à saúde, com entrega das medalhas. Participam a Pastoral da Visitação, Pastoral Familiar, ECC e Grupos de Família. Entre as entidades convidadas estão o Hospital Santo Antônio, Secretaria da Saúde, postos de saúde, consultórios e academias. A bênção será da saúde.

A quarta-feira, 7, terá como responsáveis os ministros, com participação da Capela Beatos Manuel e Adílio e convidados. Antes da novena haverá venda de objetos religiosos. A bênção será destinada aos objetos religiosos.

No dia 8, quinta-feira, acontece a Romaria das Crianças, com participação da catequese, Grupo Vocal e Instrumental Infantil JUCAP e Clubinho Mãezinha do Céu. Escolas, APAE e Secretaria de Educação estarão entre as entidades participantes. A bênção será destinada às crianças.

Na sexta-feira, 9, a programação terá como destaque a participação das mães que oram pelos filhos e do Terço dos Homens. Entre os convidados estão Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Carmo, São Jorge, Três Mártires, Santo Antônio e Flor da Serra. Também participam meios de comunicação, categorias de base, C.E.R. Miraguaí, Associação Esportiva e Recreativa Leão da Colina, Ypiranga, Gurias do Yucumã/Flamengo e Escola de Futsal GBB. A bênção será do sal.

No sábado, 10, às 19h, a celebração será conduzida pelo Apostolado da Oração, Pastoral da Pessoa Idosa e Grupo de Cantos da Matriz. A Liga Feminina de Combate ao Câncer será a entidade participante, com bênção das velas.

O último dia da novena, domingo, 11, terá Procissão Luminosa, com orientação para que os participantes levem suas próprias velas com proteção. A programação será conduzida pelas Coroinhas e Liturgia, com participação das comunidades Nossa Senhora de Guadalupe e Santíssima Trindade. Cooperativas e Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus estarão entre as entidades participantes. A bênção será destinada às famílias. A missa será às 9h e, à noite, a novena.

Ao final da celebração do dia 11, está prevista ainda uma Cavalgada com Nossa Senhora Aparecida. Os cavalarianos chegarão à Matriz levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, em um percurso que parte do interior do município.

Caminhada com Maria

A programação do dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, começa cedo. Às 5h30, será realizada a Caminhada com Maria, com saída da Matriz Santa Isabel, em Vista Gaúcha, com destino à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, em Tenente Portela.

A celebração da missa está marcada para as 9h, na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, encerrando a programação especial em homenagem à padroeira.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida convida a comunidade de Tenente Portela e região a participar dos momentos de oração, celebração e confraternização ao longo da novena.

Folha Popular