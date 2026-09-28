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Mulher foragida é presa durante a Operação Cerco Fechado em Tenente Portela

Prisão ocorreu na Rua Romário Rosa Lopes; contra a mulher havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Tenente Portela

28/09/2026 19h16
Por: Júlio Santos
Foto: Sistema Província
Foto: Sistema Província

Uma mulher que estava foragida da Justiça foi presa neste domingo (27) durante uma ação da Operação Cerco Fechado, em Tenente Portela.

A prisão ocorreu na Rua Romário Rosa Lopes, onde policiais cumpriram um mandado de prisão em aberto contra a mulher, expedido pela Comarca de Tenente Portela.

Segundo as informações repassadas, ela já era conhecida pelas forças de segurança por suspeitas de envolvimento em furtos registrados no comércio local.

A ação foi realizada pela Brigada Militar, com apoio da Força Tática de Três Passos, durante as atividades da Operação Cerco Fechado, que intensifica o policiamento e as ações de enfrentamento à criminalidade na região.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada para os procedimentos legais cabíveis.

Folha Popular: Com informações do Jornal Província.

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