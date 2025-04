Hoje é Dia destaca a alfabetização de pessoas com deficiência auditiva

A semana é bem diversa, com efemérides que vão desde direitos humanos, educação, esporte e história. Começamos com o Dia Nacional da Educação para Surdos , celebrado no dia 23 de abril, e o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras) , no dia 24 de abril. O Brasil possui mais de dez milhões de pessoas com deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. Mesmo com os avanços nas últimas décadas, essa parcela da população ainda enfrenta muitas dificuldades para se alfabetizar e acessar serviços básicos do dia a dia, fornecidos por empresas públicas e privadas. Daí a importância dessas duas efemérides.

Os veículos da EBC deram grande destaque ao tema em 2022, quando a lei brasileira que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão completou 20 anos. A Agência Brasil abordou as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência auditiva nesta reportagem e também nesta outra aqui . O Revista Brasil, da Rádio Nacional , trouxe o histórico da educação de surdos no Brasil, que começou em 1857, ainda durante o império. O tema também foi amplamente explorado nesta edição do jornal Brasil em Dia e no capítulo sobre Libras do Caminhos da Reportagem , ambos programas da TV Brasil.

Comunicação pública

No dia 20 de abril de 1923 foi assinado o documento de criação da primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio Sociedade. Em 1936 ela foi doada para o Ministério da Educação e se tornou a Rádio MEC, hoje um veículo integrante da EBC. Sua programação prioriza a música popular brasileira, os programas infanto-juvenis, a interatividade com o ouvinte e temas como infância, sustentabilidade, inclusão, questões de gênero, literatura, educação e movimentos sociais. Os veículos da EBC deram destaque ao centenário de criação da Rádio Sociedade, celebrado em 2023. Confira nas reportagens abaixo.

Agência Brasil

Radioagência Nacional

Repórter Brasil (TV Brasil)

História

No dia 20 de abril, há 105 anos, o Brasil fez sua estreia nos jogos olímpicos, nas Olimpíadas da Antuérpia, na Bélgica. Apenas 21 atletas, todos homens, participaram de cinco modalidades: natação, saltos ornamentais, polo aquático, remo e tiro esportivo. Afrânio Antônio da Costa foi o nosso primeiro esportista a ganhar uma medalha olímpica, de prata, numa prova de tiro. Ele alcançou o feito um dia antes de Guilherme Paraense entrar para a história com a conquista da primeira medalha de ouro do Brasil, também no tiro, na mesma competição, mas em outra modalidade. Esses feitos históricos foram lembrados pela Rádio Nacional no programa especial “A caminho dos jogos” e nesta reportagem da Agência Brasil , que antecipavam a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O centenário da conquista das medalhas também foi tema desta outra reportagem , publicada em 2020.

Brasília fui inaugurada em 21 de abril de 1960. A capital federal completa, portanto, 65 anos em 2025. A cidade já foi homenageada diversas vezes por aqui. A webserie “Quem são os brasilienses” , publicada no portal da EBC em 2020, quando a capital completou 60 anos, explora as gírias, sotaques, a gastronomia e a identidade das cerca de três milhões de pessoas que compõem sua população. E o Repórter DF, da TV Brasil , trouxe esta crônica em 2022, prestando seu tributo à capital federal.

Também no dia 21 de abril, em 1985, morreu Tancredo de Almeida Neves, considerado um dos mais importantes políticos do Brasil. Com o fim da ditadura militar, Tancredo foi escolhido presidente da República pelo voto indireto de um colégio eleitoral em janeiro de 1985. Mas adoeceu em 14 de março, na véspera da posse, morrendo pouco depois, vítima de diverticulite. A trajetória política e a morte de Tancredo foram abordadas pelo programa História Hoje, da Rádio Nacional , em 2015. Os 30 anos do falecimento do político mineiro foram abordados pela Agência Brasil no mesmo ano (2015). Já o Repórter Brasil, da TV Brasil, trouxe esta reportagem explicando como sua eleição indireta marcou o fim da ditadura.

Os portugueses desembarcaram no Brasil em 22 de abril de 1500, quando 13 embarcações, com mais de mil tripulantes comandados por Pedro Álvares Cabral, chegaram a Porto Seguro, na Bahia. O que foi denominado pela história oficial como “descobrimento”, em bibliografias mais recentes é denominado “invasão”. Essa discussão foi abordada nesta reportagem da Radioagência Nacional , veiculada em 2023. O programa História Hoje, da Rádio Nacional, também registrou o primeiro contato entre os portugueses e os nativos, nesta edição de 2015 .

Cultura

Em 20 de abril é comemorado o Dia do Disco de Vinil , data que surgiu em homenagem ao cantor e compositor Ataulfo Alves, que morreu nesse dia, em 1968. Nascido em Miraí, Minas Gerais, aos oito anos Ataulfo já fazia versos de improviso, por influência do pai, um famoso violeiro e repentista da Zona da Mata. Ataulfo é autor das músicas “Ai, Que Saudade da Amélia”, “Mulata Assanhada”, “Atire a Primeira Pedra” e “Laranja Madura”, que se tornaram sucessos nas décadas de 30 e 40. Saiba mais sobre ele nesta edição do História Hoje, da Rádio Nacional , veiculada em 2016, e nesta edição do Repórter Brasil Tarde de 2015, da TV Brasil .

O Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral é celebrado no dia 23 de abril. Nesta data, no ano de 1616, morreu William Shakespeare, um dos grandes autores da literatura universal. A efeméride foi criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1995, para incentivar a leitura, homenagear autores e refletir sobre seus direitos legais. Esta reportagem da Radioagência Nacional , publicada em 2024, destaca a data e salienta que a leitura deve ser estimulada desde a infância. A efeméride também ganhou destaque nestas edições do Tarde Nacional, da Rádio Nacional , e da Repórter Brasil, da TV Brasil , ambas de 2021.

Vamos fechar esta edição falando de um gênero musical genuinamente brasileiro? Também em 23 de abril é comemorado o Dia Nacional do Choro . O primeiro estilo de música urbana do país, criado ainda no século 19, nos trouxe mestres como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Jacob do Bandolim e Hermeto Pascoal. Esta reportagem da Agência Brasil , de 2022, fala sobre as raízes do choro. E esta outra, de 2024, relembra que o ritmo foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil . O programa Música e Músicos do Brasil, da Rádio Nacional , celebrou a data em 2023. Já o Repórter Brasil da TV Brasil , relembra que a efeméride foi fixada em homenagem a Pixinguinha, compositor, instrumentista e maestro que criou o gênero.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 20 a 26 de abril de 2025.