Presidente da Telebrás toma posse como ministro das Comunicações

Ele esteve no comando da pasta desde o início do governo, indicado pelo União Brasil, e, após ser exonerado, reassumiu seu mandato na Câmara dos Deputados.

O nome dele chegou a ser anunciado pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, mas Pedro Lucas argumentou que pode contribuir mais para o país como líder da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados.

Graduado em engenharia civil pela Universidade de Pernambuco, ele tem mais de 26 anos de experiência profissional no setor de telecomunicações, dos quais 21 anos dedicados à empresa Oi , exercendo cargos de liderança nas áreas de operações, planejamento, institucional regulatório e comercial. Ele estava no comando da Telebras desde maio de 2023.

O presidente da Telebrás, Frederico de Siqueira Filho, será o novo ministro das Comunicações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse ao engenheiro, nesta quinta-feira (24), em reunião no Palácio do Planalto.

