Corsan lança campanha de mobilização para acelerar implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto

A Corsan iniciou a execução do maior plano de saneamento da história do Estado. O objetivo é ampliar a cobertura do esgotamento sanitário, que no Rio Grande do Sul é de 35%, para 90% das residências até 2033, cumprindo a meta determinada pela lei do Marco Legal do Saneamento.

Hoje, na região atendida pela Companhia, esse índice é de 24%, um aumento de 41% comparado aos 17% apontados em julho de 2023, quando a Aegea assumiu a gestão da Corsan. Até dezembro de 2024, foram construídos 278 mil metros de rede coletora de esgoto e, até o final deste ano, a expectativa é entregar outros 700 mil metros, beneficiando mais de 200 mil pessoas. O avanço já é fruto do robusto plano de investimentos anunciado pelo Grupo há quase dois anos e que agora tem os trabalhos intensificados.

Para marcar o começo desta grande mobilização, no domingo, 27, ocorreu o lançamento da campanha “Te Liga, Meu Rio Grande”. A proposta é reforçar junto à população a importância e os benefícios do tratamento de esgoto para todos, incentivando a conexão das residências à rede coletora.

Com conscientização e informação, a Corsan explicará cada etapa do processo: desde a instalação das redes nas ruas, passando pela conexão dos domicílios à infraestrutura pública, até o tratamento do esgoto e sua devolução ao meio ambiente em forma de efluente tratado.

Conforme a diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, a universalização do esgotamento sanitário em centenas de municípios gaúchos é um desafio grandioso para a Companhia. “O que estamos fazendo no Rio Grande do Sul não é somente o maior plano de investimento, é um movimento de transformação”, destaca. E para isso, serão necessárias obras em larga escala, em cidades que não foram planejadas para receber saneamento. “As intervenções poderão causar alguns transtornos temporários que serão revertidos em benefícios permanentes, como mais saúde e qualidade de vida para esta e as próximas gerações”, conclui.

Os resultados esperados justificam o esforço: a expansão do saneamento contribui para a redução de doenças como diarreia, melhora a frequência escolar das crianças, diminui afastamentos no trabalho e valoriza os imóveis conectados à rede de esgoto.

Investimentos de R$ 15 bilhões até 2033

Os investimentos da Corsan para a universalização do saneamento chegarão a R$ 15 bilhões, contemplando a expansão de todo o sistema de esgotamento nos 317 municípios atendidos pela empresa. A fim de ampliar o acesso de milhões de pessoas ao tratamento de esgoto, até 2033 serão implantados 18 mil quilômetros de redes coletoras, construídas mais de 3,1 mil estações elevatórias e 331 estações de tratamento de esgoto.

Dessa forma, a expectativa é que mais de 1,5 milhão de residências possam ser conectadas ao sistema. Além de todos os benefícios sociais e econômicos, a adesão dos moradores representa um impacto direto na natureza com as mais de 58,9 mil piscinas olímpicas de esgoto que serão devolvidos em condições ao meio ambiente.

Expansão do saneamento nas Missões

Até o final de 2025, a Corsan vai investir aproximadamente R$ 50 milhões na ampliação do esgotamento sanitário na região das Missões, como parte deste maior plano de investimentos da história do saneamento gaúcho. Isso representa a instalação de 70 quilômetros de redes coletoras ainda neste ano.

Entre os 61 municípios atendidos pela Corsan na região, Ijuí lidera o avanço das obras, com 41% da população já contemplada, seguido por Santa Rosa, com 38%. Em 2025, as obras estarão concentradas em Cruz Alta, Ijuí, Não-Me-Toque, Santa Rosa e Santo Ângelo. A meta é elevar a cobertura de esgotamento sanitário em uma das regiões mais distantes da capital gaúcha.

Universalização

Todos os projetos da Corsan – tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto – estão direcionados à universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal.

Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto.