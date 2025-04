Putin anuncia cessar-fogo de 3 dias na Ucrânia para o Dia da Vitória, aniversário da derrota nazista

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta segunda-feira (28) a interrupção das ações militares na Ucrânia por três dias para marcar o aniversário de 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. O cessar-fogo entrará em vigor à meia-noite do dia 7 para 8 de maio, e durará até a meia-noite do dia 10 para 11 de maio e, segundo Putin, por razão humanitárias, todas as operações militares serão interrompidas durante esse período.

De acordo com o comunicado, divulgado pelo serviço de imprensa do Kremlin, o lado ucraniano, na opinião de Moscou, “deveria seguir esse exemplo”. Foi destacado que, em caso de violação do cessar-fogo por Kiev, as tropas russas darão uma “resposta adequada e eficaz”.

Ainda no comunicado, o lado russo manifestou sua “prontidão para negociações de paz sem pré-condições, visando eliminar as causas profundas da crise ucraniana e interação construtiva com parceiros internacionais”.

É a segunda vez que o presidente russo anuncia um cessar-fogo temporário. Anteriormente, em 18 de abril, Putin havia anunciado uma trégua de 30h para coincidir com a celebração da Páscoa. No entanto, ambas as partes fizeram mútuas acusações de violação da trégua.

Ucrânia: ‘se a Rússia quer paz, deve cessar fogo imediatamente’

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, ao comentar a proposta de Vladimir Putin, afirmou que Kiev está pronta para apoiar uma trégua duradoura e de longo prazo.

“Se a Rússia quer paz, deve cessar fogo imediatamente”, afirmou o chanceler ucraniano.

“Por que esperar até 8 de maio?”, acrescentou o ministro. Segundo ele, a Ucrânia está pronta para apoiar “um cessar-fogo completo, duradouro e de longo prazo”.