Hoje é Dia destaca a criação da Agência Brasil e da Rádio MEC FM

Esta edição do Hoje é Dia começa destacando os 35 anos da Agência Brasil (Abr) , que entrou em funcionamento em 10 de maio de 1990. Assim como os outros veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ela tem como missão criar e difundir conteúdos que contribuam para o desenvolvimento da consciência crítica da população. A agência publica, em média, 60 matérias por dia. Esse material está disponível para todos os cidadãos gratuitamente e pode ser utilizado livremente por qualquer veículo de comunicação, sem necessidade de autorização ou cadastramento prévio, desde que a ABr seja creditada como fonte de informação. Esta reportagem, publicada no ano passado, quando a Agência Brasil completou 34 anos, fala um pouco mais de sua missão .

Outro veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que também foi inaugurado no dia 10 de maio, mas no ano de 1983, é a Rádio MEC FM . A emissora, que está completando 42 anos, foi criada a partir de um desdobramento da programação educativa da Rádio MEC AM 800 kHz, fundada por Edgard Roquette Pinto em 1923. Inicialmente, a MEC FM retransmitia a programação da rádio AM. Mas com o tempo a emissora desenvolveu conteúdo próprio, dedicando-se principalmente à transmissão de música clássica, jazz, choro, bossa nova e música instrumental. Esta reportagem, publicada pela Agência Brasil em 2018, traz o histórico da MEC FM.

Em 2021, a TV Brasil deu amplo destaque aos aniversários de 31 anos da Agência Brasil e de 38 anos da Rádio MEC FM nos programas Repórter Brasil , Repórter Brasil Tarde e Repórter DF .

Em 5 de maio é comemorado o Dia Nacional das Comunicações . A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas. O programa Revista Brasil, da Rádio Nacional , nesta edição de 2015, entrevista o professor Maurício Meneses, biógrafo de Rondon, que explica como o militar, de origem indígena, recebeu a missão do Exército de interligar estados distantes, o que fez com êxito, sem, contudo, entrar em conflito com os povos originários.

Educação

O Dia da Matemática é uma data há tempos comemorada informalmente pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), sempre em 6 de maio, como uma homenagem ao matemático, escritor e educador brasileiro Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido pelo pseudônimo Malba Tahan. A efeméride foi formalizada nacionalmente em 2004 por meio de projeto de lei, como forma de incentivar atividades culturais e educativas nessa data. O Dia da Matemática ganhou destaque nesta reportagem da Agência Gov e nesta edição do Repórter Brasil Noite .

Saúde

No dia 8 de maio de 1950 faleceu o médico, cientista, imunologista e pesquisador biomédico mineiro Vital Brazil. Ele foi o fundador do Instituto Butantan, uma das maiores instituições científicas brasileiras, e ficou mundialmente conhecido pela descoberta do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidiftérico e do tratamento para picadas de escorpião. Empreendedor e determinado, ele concluiu que venenos diferentes necessitavam de soros distintos, e abriu mão das patentes de todas as suas descobertas, ajudando a salvar vidas no mundo todo. Saiba mais sobre a vida e o trabalho de Vital Brazil nesta edição do História Hoje de 2015, da Rádio Nacional , e nesta reportagem de 2020 da Agência Brasil .

História

A Segunda Guerra Mundial teve fim há 80 anos, no dia 8 de maio de 1945. Nessa data foi assinado, em Berlim, o Instrumento de Rendição Alemã. Com isso, terminava um conflito sangrento que durou cinco anos e meio e deixou 60 milhões de mortos, sendo 40 milhões deles civis. O História Hoje, da Rádio Nacional , relembrou esse fato histórico em 2018, bem como esta reportagem da Agência Gov , publicada este ano.

O dia 8 de maio também marca o Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho . A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do suíço Henry Dunant, que fundou a instituição em 1863. O movimento internacional atua em guerras e emergências humanitárias, como inundações e terremotos. Mais recentemente, a Cruz Vermelha atuou em várias partes do mundo no combate à pandemia de covid-19, em auxílio aos governos locais. A criação do movimento por Dunant foi destaque nesta edição de 2017 do programa História Hoje, da Rádio Nacional , e desta reportagem de 2021, da Agência Brasil .

Cultura

Há 35 anos, no dia 7 de maio de 1990, o Brasil perdia Elizeth Cardoso, uma das mais belas vozes da MPB, reconhecida por seu timbre suave e potente. A cantora fluminense destacou-se não só por seu talento, mas também por ser pioneira na luta pelo reconhecimento das mulheres na indústria da música, ainda na década de 1930. Ela foi descoberta aos 16 anos pelo músico Jacob do Bandolim, grande expoente do choro e amigo de seu pai. Mas a carreira de Elizeth só passou a ter o devido êxito a partir dos anos de 1940, e se consolidou em 1958. O programa História Hoje, da Rádio Nacional , lembrou a trajetória da cantora em 2015, quando sua morte completou 25 anos. Ela também foi homenageada pelo programa De Lá para Cá , da TV Brasil , em dois capítulos, em 2011. E as rádios MEC (AM e FM) lançaram, em 2020, uma série especial de cinco programas em homenagem ao centenário da cantora Elizeth Cardoso, comemorado naquele ano. Ouça os programas abaixo:

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

No dia 7 de maio de 1840 nascia o compositor russo Peter Ilyich Tchaikovsky, conhecido por suas obras icônicas que definiram a era romântica da música clássica russa. Tchaikovsky já demonstrava talento ao piano desde os cinco anos de idade. Mas, encorajado por sua família, que se preocupava com sua segurança financeira, cursou a Escola de Direito de São Petersburgo e passou a trabalhar como funcionário público. Mas, aos 26 anos, em 1863, Tchaikovsky tomou uma decisão audaciosa: abandonou a segurança do serviço público para estudar música no Conservatório de São Petersburgo, onde aprofundou seus conhecimentos em composição, piano, flauta e órgão. Entre os compositores de sua época, ele se destaca como o mais popular e universalista, unindo a riqueza da música tradicional russa com as técnicas das escolas europeias. O programa Caderno de Música, da Rádio Nacional , contou a biografia do compositor em 2023.

