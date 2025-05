TV 3.0 deve ser implementada em breve

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, disse, nesta quarta-feira (7), que aguarda o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , da viagem à Rússia e China, para tratar da implementação da TV 3.0, o novo padrão tecnológico que integra televisão aberta e internet. Hoje, o ex-ministro Juscelino Filho transmitiu o cargo ao novo titular, em cerimônia na sede do ministério, em Brasília.

Em discurso no evento, Juscelino afirmou que o decreto de regulamentação está pronto e será assinado, em breve, pelo presidente Lula e o novo ministro . Siqueira assumiu o cargo no fim de abril após Juscelino deixar o posto por ter sido denunciado por supostos desvios em emendas parlamentares quando ele era deputado federal.

“Temos pela frente a implantação da TV 3.0. É uma transformação tecnológica na TV e no setor, um grande saldo tecnológico democrático que vai transformar a televisão aberta brasileira, reforçando o seu papel como serviço gratuito, aberto e de qualidade”, disse Siqueira.

Com a TV 3.0, a escolha de canais será substituída por aplicativos , que podem disponibilizar conteúdo ao vivo ou por demanda, tornando a navegação mais interativa.

Além disso, a nova tecnologia promete qualidade de imagem que pode chegar ao 8K, som imersivo, como no cinema, e ferramentas de segurança e acessibilidade.

A interatividade pode permitir conexão direta com serviços públicos pela televisão e proporcionar também novos modelos de negócios, por meio da oferta e consumo de propagandas e ambiente de compra e venda.

Para essa migração, a indústria deverá atuar na produção de equipamentos e conversores para que seja efetivada a integração dos sinais abertos com a internet.

A nova tecnologia foi enaltecida pelo presidente Lula em evento no início de abril. “Vem aí a TV 3.0, um sistema que vai promover o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso a uma televisão de última geração, com imagens e som de altíssima definição. Isso significa mais informação e mais qualidade para os brasileiros”, afirmou Lula.

Inclusão digital

A cerimônia desta quarta-feira, no Ministério das Comunicações, contou com a presença de diversos ministros de Estado, parlamentares e representantes do setor. Assim como Juscelino Filho, o novo ministro foi indicado pelo União Brasil, partido aliado do governo.

Siqueira afirmou que deve manter a equipe que já está atuando na pasta. “ A nossa ideia, agora, é acelerar as entregas, por isso que a gente precisa manter um time extremamente qualificado , que foi construído até então, para que a gente possa acelerar, entregar a política pública de inclusão digital, que foi a missão que o presidente Lula nos deu”, disse.

Ele citou diversos projetos em andamento no ministério, entre eles o Escolas Conectadas e a expansão da rede 5G pelo país. “Essa é uma agenda que não é só da tecnologia, mas que é fundamentalmente social porque tem impacto direto na vida de cada pessoa”, disse.

“Internet é hoje uma condição de infraestrutura básica de desenvolvimento do país para acesso à educação, à saúde, o trabalho e para o pleno exercício da cidadania. Por isso, o Ministério das Comunicações precisa estar sempre em sintonia com as políticas públicas que priorizam os mais vulneráveis. Entendemos que investimentos em tecnologia melhoram a gestão pública, os indicadores sociais e a qualidade de vida das pessoas”, acrescentou o ministro.

Graduado em engenharia civil pela Universidade de Pernambuco, Frederico de Siqueira Filho tem mais de 26 anos de experiência profissional no setor de telecomunicações, dos quais 21 anos dedicados à empresa Oi, exercendo cargos de liderança nas áreas de operações, planejamento, institucional regulatório e comercial.

Antes de assumir o Ministério das Comunicações, ele estava no comando da Telebras desde maio de 2023. Quem deve assumir a empresa, agora, é o atual diretor Técnico-Operacional, André Leandro Magalhães.