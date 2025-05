Equipes atuam em ocorrências causadas pelo mau tempo na região

Na tarde desta sexta-feira, 9, as equipes de atendimento emergencial foram mobilizadas para diversos pontos da região, em resposta às ocorrências provocadas pela forte chuva e ventos intensos que atingiram os municípios.

Na rodovia que liga Tenente Portela a Barra do Guarita, houve obstrução da via, exigindo ação imediata das equipes, que contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros Militares de Três Passos. O trabalho conjunto garantiu a segurança e a liberação do trecho afetado.

No município de Vista Gaúcha, o atendimento se concentrou em ocorrências de destelhamento de residências. As equipes atuaram com agilidade para minimizar os danos e prestar assistência às famílias atingidas pelo temporal.

As ações seguem com responsabilidade e solidariedade, reafirmando o compromisso com a segurança da população. Em caso de necessidade, a comunidade pode entrar em contato com as equipes, que permanecem prontas para prestar apoio.