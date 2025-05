Derrubadas e Miraguaí garantem até R$ 300 mil cada para reconstrução de estradas danificadas pelas enchentes

Os municípios de Derrubadas e Miraguaí, localizados na região Noroeste do Rio Grande do Sul, foram contemplados com recursos de até R$ 300 mil cada, destinados à recuperação de estradas e infraestrutura urbana afetadas pelas fortes chuvas de maio do ano passado.

A assinatura dos convênios ocorreu na tarde de quinta-feira, 8, na sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Porto Alegre. O ato contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, do secretário Edivilson Brum, além de prefeitos, secretários municipais e outras autoridades de diversos municípios gaúchos.

Ao todo, 356 cidades foram selecionadas por meio de edital e vão receber, juntas, R$ 106,8 milhões provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A iniciativa integra o Plano Rio Grande, lançado pelo governador Eduardo Leite, que visa reconstruir o estado de forma mais forte e resiliente frente aos desafios climáticos.

Estragos e reconstrução

Em Derrubadas, o prefeito Miro Mülbeier destacou que cerca de 880 quilômetros de estradas foram severamente danificados pelas chuvas. “Fizemos reparos emergenciais apenas para garantir o transporte escolar e a circulação de veículos, mas sem orçamento, foi tudo muito limitado. Esse recurso vem em um momento crucial para realizarmos uma recuperação adequada das vias”, afirmou. O prefeito esteve em Porto Alegre acompanhado da primeira-dama Rosimeri Marques e do ex-prefeito Alair Cemin.

Já em Miraguaí, o secretário municipal de Agricultura, Ivonir Botton, celebrou o aporte financeiro. “Vamos investir na recuperação de várias áreas da nossa cidade, tanto em mão de obra como em materiais. Estávamos precisando desse apoio”, declarou.

Destinação dos recursos

Os projetos apresentados pelas prefeituras contemplam a contratação de horas-máquina de equipamentos como tratores, escavadeiras, patrolas, caminhões e outros, além da aquisição de materiais essenciais como brita, saibro e cascalho, fundamentais para recompor trechos de estradas danificadas e restabelecer o tráfego com segurança.

Plano Rio Grande

O Plano Rio Grande é um programa de Estado que envolve a participação de órgãos públicos, sociedade civil e comunidade científica, com o objetivo de recuperar as áreas afetadas por desastres naturais e preparar o estado para eventos climáticos futuros. A sociedade participa por meio do Conselho do Plano Rio Grande, que reúne 182 representantes, e da Comissão Científica de Adaptação e Resiliência Climática.

Além de Derrubadas e Miraguaí, outros 15 municípios também assinaram convênios nesta etapa, como Bom Progresso, Vista Gaúcha, Humaitá e Victor Graeff. Outros cinco municípios já haviam formalizado seus convênios em abril, e novas assinaturas seguem em andamento.

Com informações do Governo do RS