Premiação é da TV pública, diz Cissa Guimarães sobre prêmio APCA

Neste sábado (10), o programa Sem Censura, da TV Brasil, vai receber o prêmio como vencedor do Prêmio APCA 2024, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria de Melhor Programa de Televisão.

Apresentado por Cissa Guimarães, a produção destacou-se entre os indicados e conquistou o reconhecimento de um dos mais tradicionais e respeitados prêmios culturais do país.

“É um prêmio para a equipe toda do Sem Censura. O coletivo é a coisa mais importante. Nada acontece com uma pessoa fazendo sozinha. Um prêmio tão importante quanto esse, o APCA, ser dado a um programa que estava fora do ar há anos e que a gente conseguiu retomar no ano de 2024 e atingir esse sucesso com entrevistas tão incríveis, esse prêmio é para todos que também foram ao programa e que compartilharam suas histórias. É um prêmio da cultura brasileira, da TV pública brasileira, principalmente isso. Vamos receber o prêmio do povo brasileiro”, disse Cissa.

Clássico da televisão brasileira, o Sem Censura reestreou na grade do canal público em fevereiro de 2024. Sob apresentação de Cissa Guimarães, o programa tem novos quadros, debatedores, entrevistas e participações musicais. No programa que foi ao ar até dia 2 de maio, foram 1043 convidados em 274 episódios.

O Sem Censura é exibido de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h, e tem edições especiais toda sexta-feira, no mesmo horário .

O Sem Censura faz parte da programação da TV Brasil desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TV Educativa do Rio de Janeiro, com Tetê Muniz como apresentadora. A produção ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle na bancada, que apresentou o programa de 1996 a 2016. A atração promovia debates sobre temas variados e era diária, passando a ser semanal desde 2021, e retornou repaginada em 2024 com Cissa Guimarães como titular.

Idealizado pelo jornalista Fernando Barbosa Lima no período da reabertura política, o Sem Censura também foi apresentado por profissionais como Gilsse Campos, Lúcia Leme, Claudia Cruz, Beth Camarão, Marcia Peltier, Liliana Rodriguez, Eliana Monteiro, Carla Ramos, Vera Barroso e Marina Machado.

O Prêmio

Desde 1956, a APCA reconhece, por meio de premiação, a excelência profissional em áreas como arquitetura, artes visuais, dança, literatura, moda, música erudita, música popular, rádio, teatro, teatro infantil e televisão.

A área de televisão passou a integrar o Prêmio APCA em 1972. Esse é um dos troféus mais importantes e tradicionais do Brasil. Em 2012, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) concorreu ao prêmio com o programa Arte do Artista, do dramaturgo e ator Aderbal Freire-Filho.