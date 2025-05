DAER confirma retomada das obras de aterro da ponte entre Campo Novo e Braga

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) confirmou, na tarde de sexta-feira, 9, que a empresa responsável pelo aterro da ponte sobre o Rio Turvo, localizada na ERS-518, entre os municípios de Braga e Campo Novo, iniciará a mobilização para o início dos trabalhos já na próxima semana.

Em comunicado enviado à redação, o DAER informou que a construção da ponte já está concluída, com investimento total de R$ 5,7 milhões. O que resta agora é a finalização do aterro que conectará a estrutura à rodovia.

A obra está paralisada desde novembro de 2023. Segundo o DAER, o atraso se deve às fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio de 2024, as quais causaram grandes danos à malha viária estadual. No total, dez pontes foram destruídas, exigindo o redirecionamento de recursos e equipes para ações emergenciais.

Apesar do comunicado positivo, a redação do site Observador Regional solicitou, ainda na sexta-feira, 9, informações adicionais ao DAER, como a identificação da empresa responsável pelos serviços, o valor da obra de aterro e detalhes sobre o processo licitatório. Devido ao final de semana, ainda não houve resposta.

A confirmação do reinício das obras ocorre após cobranças incisivas do prefeito de Campo Novo, Pedro dos Santos — o Pedrinho —, durante sua participação no 43º Congresso de Municípios do RS, realizado nesta semana em Erechim. Na ocasião, o prefeito realizou audiências com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela, e com o chefe de gabinete da pasta, Pablo, reiterando a urgência da retomada das obras.

Em contato com a redação, o prefeito Pedrinho informou que viajará a Porto Alegre ainda nesta semana, com duas pautas prioritárias. A primeira é uma reunião junto ao DAER para confirmar oficialmente o início das obras de aterro da ponte sobre o Rio Turvo e obter informações detalhadas sobre a empresa executora, o processo licitatório e o valor final da obra.

A segunda pauta do gestor diz respeito à reabertura do Hospital de Caridade de Campo Novo, interditado na semana passada. Para tratar do assunto, já estão agendadas audiências com representantes da Secretaria Estadual da Saúde, com o objetivo de viabilizar a retomada do atendimento da instituição, considerada essencial para a comunidade local.

Com informações do Observador Regional