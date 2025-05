Defesa Civil do RS lança canal de WhatsApp para centralizar alertas meteorológicos e orientações

Para aderir, basta acessar o link (também disponível nas redes oficiais da Defesa Civil) e entrar no canal para começar a receber os alertas diretamente no aplicativo.

A Defesa Civil informou nesta terça-feira (13) que lançou um canal oficial no WhatsApp para centralizar e facilitar o acesso da população às informações emergenciais. O canal disponibiliza, em tempo real, os mesmos conteúdos que são publicados nas redes sociais do órgão.

