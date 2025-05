Nova fase de ação contra fraudes no INSS mira operador financeiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira a segunda fase da Operação Sem Desconto, que combate fraudes no INSS. De acordo com a Corporação, dois mandados judiciais foram cumpridos na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. O foco da ofensiva de hoje foi um operador financeiro do esquema.

O suspeito, de identidade não revelada, estaria vinculado a uma das entidades envolvidas nas fraudes. Segundo as investigações, ele é suspeito de ter adquirido veículos de alto valor com recursos provenientes das fraudes praticadas contra beneficiários do INSS.

Os mandados judiciais foram autorizados pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

A operação, que conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), já identificou que a maior parte dos descontos foi feita sem autorização dos aposentados e pensionistas, gerando prejuízos estimados em bilhões de reais.