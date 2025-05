GT Guarita Pela Vida realiza mobilização em defesa das mulheres indígenas

A IV Mobilização GT Guarita Pela Vida acontece nos dias 21 e 22 de maio de 2025, com uma ampla programação voltada ao enfrentamento da violência contra mulheres indígenas, à valorização das práticas ancestrais de cuidado e ao fortalecimento dos direitos dos povos originários.

A mobilização é promovida pelo GT Guarita Pela Vida, grupo formado por mulheres indígenas Kaingang e Guarani da Terra Indígena Guarita, que abrange os municípios de Erval Seco, Redentora e Tenente Portela, no Rio Grande do Sul. A iniciativa surgiu como resposta ao assassinato da indígena Daiane Kaingang e busca dar visibilidade ao enfrentamento da violência sexual, do racismo estrutural e de outras formas de opressão vivenciadas por mulheres indígenas.

Além de denunciar essas violências, o movimento também visa fortalecer a autonomia e o protagonismo feminino indígena, com foco na educação, saúde, cultura e direitos reprodutivos. A programação conta com a participação de diversas instituições, como a SESAI/DSEI ISUL/DIASI, SES/RS, FUNAI, Ministério Público, Defensoria Pública, Hospital Santo Antônio e outras entidades parceiras.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Tema: Tecnologias Ancestrais para os Cuidados em Saúde: Promovendo o Bem Viver dos Povos Indígenas

20 de maio de 2025 (terça-feira)

Local: Hospital Santo Antônio

Horário: 18h

Pauta: Inauguração do espaço “Ser Mulher”

21 de maio de 2025 (quarta-feira)

Local: Hospital Santo Antônio

Horário: 9h

Pauta: Inauguração do Ambulatório de Saúde Indígena

Local: Centro Cultural de Tenente Portela – RS

Horário: 9h às 17h

Pauta: Seminário

10h00 – Abertura

Rituais com especialistas das medicinas indígenas: Guarani, Kaingang, Xokleng e Charrua

Ritual com ervas, dança e canto (Pajé Kaingang Ademir Brandino – Polo Passo Fundo)

10h15 – Mesa de Autoridades

11h00 – Mesa 1: Tecnologias de Cuidado e Medicinas Indígenas – Cuidado com o Corpo e o Espírito

Práticas com ervas, hortas e saberes tradicionais

Participantes: Weibe Tapeba (Secretário da SESAI), Eunice Kerexu (Coordenadora DSEI-ISUL), Ademir Brandino

Mediação: Priscila Emílio e Guilherme Muller

12h30 – Intervalo para almoço

14h00 – Certificação da SES/RS da Rede Bem Cuidar (RBC)

15h00 – Continuação da Mesa 1

Experiências hospitalares e ambulatórios indígenas: Santo Antônio, Constantina, Nonoai, Planalto, Passo Fundo, Santo Augusto (EMATER)

16h00 – Mesa 2: Mulheres Indígenas no Enfrentamento das Violências – Corpo-Território como Potência de Vida

Participantes: Christianne Oliveira (MS), Milena Kanindé (SESAI), Regina e Nyg Kuitá Kaingang (GT Guarita), Andressa Joaquim (Polo Base), Jaqueline (ANMIGA)

Mediação: Rosângela Moreira e Rute Anace

17h00 – Encerramento e lanches

22 de maio de 2025 (quinta-feira)

Local: Redentora – Irapuá

Horário: 8h às 20h

Pauta: Seminário

08h00 – Lanche de acolhida

09h00 – Mesa de Abertura (Polos Base, SES, CRS)

10h00 – Mesa 1: Determinantes Sociais e Enfrentamento das Violências, Álcool, Drogas e Suicídio

Temas: Marco temporal, mudanças climáticas, racismo estrutural

Participantes: Polícia Civil, André Baniwa (SESAI/MS), Alice Janh (UFSM), Regina (GT), psicólogas e assistentes sociais dos Polos Base, Eunice Kerexu, Tiago Gabatz, Marilise Fraga

Mediação: Daniela Nunes e Nyg Kuitá Kaingang

11h00 – Mesa 2: Construção de Protocolos e Fluxos Interculturais para os Agravos nos Territórios

Temas: Violência, álcool, drogas, suicídio, atenção primária e hospitalar

Mediação: Priscila Kaingang, Tiago Gabatz e Rosângela Moreira

12h00 – Intervalo para almoço

13h30 – Mesa 3: O Papel da Educação no Bem Viver de Crianças e Adolescentes Indígenas

Participantes: Maria Inês (FUNAI), Cacique Sandro, Walderes Xokleng, Rodrigo Medeiros Silva (Ouvidoria DPE/RS), Dr. João Bosco (Defensor Público)

15h00 – Mesa 4: Primeira Infância e Adolescência como Potência de Vida

Participantes: Haiala Patrícia (15ª CRS), Beatriz Emílio, Rosângela Moreira (SES), Jéssica (2ª CRS), Angela Charrua, Tereza Fernandes (Guarani)

16h30 – Mesa 5: A Importância da Mulher Indígena na Manutenção das Culturas Originárias

Temas: Direitos, desafios, políticas públicas

Participantes: Mulheres indígenas de SC, COMIN, ANMIGA, Milena dos Santos Oliveira (MP/RS), Regina (GT), Gilda Kuitá

17h30 – Lanche

18h00 – Desfile das Mulheres Indígenas Mães

ATIVIDADES PARALELAS (nos dois dias):

Exposição de saberes e tecnologias ancestrais

Espaço de autocuidado

Plantas medicinais e chás tradicionais

Atendimento com equipes especializadas do DSEI ISUL e Polos Base

