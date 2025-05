Começam as obras das cabeceiras da nova ponte de Braga

O Secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, anunciou, nesta terça-feira, 20, o começo das obras das cabeceiras da ponte de Braga, que liga o município a Campo Novo, na Região Noroeste. Ainda na manhã desta terça, as máquinas chegaram ao local para começar os trabalhos. A previsão do Governo do Estado é que as cabeceiras sejam finalizadas no segundo semestre deste ano. Com isso, a nova ponte, com 100 metros de extensão e 12 metros de largura, sobre o Rio Turvo, na ERS-518, demanda de mais de 30 anos da região, será entregue para a comunidade até o fim de 2025. O secretário comunicou o início dos trabalhos em audiência com o prefeito de Braga, Sadi Libera, com a vice-prefeita da cidade, Marinês Balestrin, com o vereador Everaldo Mangini e com a secretária-adjunta de Assistência Social de Braga, Rosângela Turra.

“É uma demanda histórica e essa entrega será uma vitória do prefeito, das lideranças locais e de toda a comunidade. A ponte, que é um compromisso do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza com a região, trará uma melhoria sensível na ligação entre os dois municípios e será importante para produtores rurais, pois ajudará a escoar a produção de soja. Portanto, é uma obra que vai fomentar a economia não só de Braga e Campo Novo, mas de cidades próximas”, destacou o secretário.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, a ponte foi concluída em 2024. Porém, as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no ano passado provocaram erosões no local, gerando a necessidade de um novo projeto para a construção das cabeceiras.

“A obra melhorará significativamente a segurança, com uma estrutura mais ampla e segura. Ela representa um investimento importante para Braga e para os municípios do entorno”, destaca Faustino.

Texto: Ascom/Selt