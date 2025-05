Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis no centro do Rio de Janeiro

A Marcha para Jesus, evento religioso que já faz parte do calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, reuniu na sua 18ª edição milhares de fiéis no centro da capital fluminense, neste sábado (24). A expectativa dos organizadores é que cerca de 300 mil pessoas participem da caminhada.

A tradicional concentração, às 14h, foi na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias da cidade, de onde seguiram até a Praça da Apoteose, no Sambódromo, também na região central. Lá, 40 mil pessoas, número dos organizadores, assistem às apresentações de nomes de destaque da música gospel, que vão se revezar no palco por mais de 8 horas. O evento deve ir até as 23h.

Entre os artistas gospel que se apresentarão estão Aline Barros, Thalles Roberto, Midian Lima, Bruna Karla, Maria Marçal, DJ Marcelo Araújo, Sarah Beatriz, Samuel Messias, Sarah Farias, Renascer Praise, Victin, Sued Silva, Valesca Mayssa, Kemilly Santos, Marcus Salles e Marcados Pagode Gospel.

A cantora gospel Sued Silva disse estar alegre por participar pela primeira vez da Marcha para Jesus do Rio de Janeiro, que, segundo ela, é uma referência para todo do Brasil.

“O nome de Jesus é glorificado através desse evento, muitas pessoas são alcançadas pela presença de Deus. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente. O senhor, com certeza, será glorificado através dos louvores e eu estou com meu coração aberto, ansioso e feliz”, disse à Agência Brasil .

A Marcha Para Jesus, que foi reconhecida em 2023, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, é promovida pelo Conselho de Ministros do Rio de Janeiro (Comerj) com patrocínio da prefeitura e do governo do Estado do Rio de Janeiro. O tema deste ano é A Paz é Para Todos.

O presidente do Comerj, o pastor Cláudio Duarte, disse que o tema foi decidido a partir de um olhar sobre a necessidade do povo do Rio de Janeiro. A paz e a segurança pública são o desafio de todos os governantes.

“Somos um só povo, povo do Deus altíssimo. Vamos adorar, vamos engrandecer o nome do senhor e vamos ver a boa mão do nosso senhor agindo em prol do nosso estado”, afirmou o pastor Duarte no palco da Apoteose.

Calendário da Cidade

Parte do calendário oficial da cidade, o evento tem como propósito promover a paz e fortalecer os laços de fé entre os participantes. Além dos momentos musicais, a Marcha é um convite à reflexão sobre a espiritualidade e a unidade dos cristãos.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado em 2023, a Marcha Para Jesus do Rio de Janeiro assume “o compromisso de estimular, apoiar, preservar e divulgar as manifestações culturais, religiosas e expressões artísticas, inclusive as de iniciativas populares”.

A primeira Marcha no Rio de Janeiro ocorreu em 1998. Em 3 de setembro de 2009 foi instituído o dia nacional e em 11 de janeiro de 2011, o encontro passou a fazer parte do calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro.

Esquema

A Prefeitura do Rio montou uma operação especial para o encontro, incluindo agentes de sete órgãos e secretarias que trabalham nas Avenidas Marquês de Sapucaí e Presidente Vargas e ruas do entorno para assegurar tanto o bem-estar dos participantes, como no monitoramento da ordem pública, operação de transporte, fiscalização do trânsito e limpeza da região.

A movimentação do público desde a concentração até a Praça da Apoteose é acompanhada por 70 câmeras e dois drones do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) . “Mais de 100 operadores estarão de plantão na Sala de Situação do COR-Rio. O videowall que exibe as imagens das câmeras espalhadas pela cidade terá um layout exclusivo para o evento com o objetivo de acompanhar o deslocamento dos espectadores”, informou a Prefeitura do Rio.

Para garantir a fluidez do trânsito, a CET-Rio interditou o tráfego já desde ontem (23) no entorno da área do encontro. A operação tem a participação de 74 operadores de trânsito, entre agentes da Guarda Municipal, da CET-Rio e apoiadores de tráfego. Eles impedem estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios viários necessários.

A estrutura da Comlurb no evento na área externa do Sambódromo e nas ruas do entorno, conta com 130 garis e 16 fiscais de serviço, divididos em dois turnos. As equipes de limpeza vão acompanhar a caminhada dos participantes da Presidente Vargas até a Marquês de Sapucaí, onde a Marcha terminará na Apoteose.

A Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados está presente para ações de conscientização e de enfrentamento ao assédio e à violência contra as mulheres com a distribuição de materiais informativos, orientando o público sobre os tipos de violência e os canais de apoio disponíveis.

“Os banheiros femininos do evento também serão adesivados com peças da campanha, incluindo QR Code que direciona para o site www.mulher.rio, da Prefeitura do Rio, onde é possível acessar informações e localizar o ponto de atendimento mais próximo”, informou a Prefeitura do Rio.

Transporte

Para chegar ao local da concentração o VLT Carioca preparou um esquema para atender o público desde o Terminal Gentileza, na região portuária. Quem chegou pela Central do Brasil também pôde usar esse tipo de transporte. O VLT funcionará até às 23h.

A SuperVia garantiu que os fiéis terão trens extras após a Marcha para Jesus. Na volta para casa haverá viagens para Japeri, Santa Cruz, interligado ao Deodoro e Saracuruna, a partir da estação Central do Brasil. A estação Central do Brasil funcionará para embarque até às 22h15. As demais estações funcionarão apenas para desembarque .

O funcionamento do MetrôRio está previsto para até meia-noite. A linha 2 vai operar entre os bairros da Pavuna e de Botafogo, e as linhas 1 e 4 farão o trajeto das estações Uruguai-Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

O efetivo de segurança e de operadores de estação nas estações do centro foi reforçado. A concessionária recomendou que os clientes utilizem métodos de pagamento por aproximação ou comprem e recarreguem seus cartões com antecedência para evitar filas.