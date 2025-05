Corsan moderniza atendimento com novas plataformas virtuais

A partir de segunda-feira, 2 de junho, a Corsan colocará à disposição dos usuários uma nova Agência Virtual e um aplicativo modernizado. As plataformas foram reformuladas para tornar a experiência do cliente nos canais digitais mais segura, ágil e intuitiva, com acesso direto via celular ou computador.

A atual Unidade de Atendimento Virtual será substituída pela nova Agência Virtual, disponível no endereço www.cliente.corsan.com.br. Nela, os clientes poderão consultar a segunda via da fatura, realizar pagamentos e parcelamentos, verificar a situação do abastecimento, comunicar falta de água e vazamentos, entre outras funcionalidades. Todos esses serviços também estarão disponíveis no novo aplicativo da Corsan.

Para utilizar as novas ferramentas, é necessário baixar novamente o aplicativo gratuitamente, disponível para os sistemas iOS e Android.

Com a atualização dos sistemas, o acesso também será modificado: os usuários precisarão realizar um novo cadastro de login, tanto na Agência Virtual quanto no aplicativo.

“Nossas novas plataformas virtuais de atendimento foram pensadas para aprimorar a maneira como o cliente se conecta aos nossos serviços. Estão mais intuitivas e ainda mais seguras. É uma evolução importante que estamos promovendo nos canais digitais”, destaca o diretor comercial da Corsan, Luiz Nóbrega.

É importante lembrar que a nova Agência Virtual e o aplicativo estarão disponíveis somente a partir do dia 2 de junho. Até domingo, 1º de junho, os clientes ainda podem acessar a segunda via da fatura e verificar a situação do abastecimento por meio do site www.corsan.com.br/cliente. Demais solicitações emergenciais seguem sendo atendidas pelo Call Center, no número 0800 646 6444.