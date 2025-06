OAB de Tenente Portela convida para solenidade de posse da nova Diretoria e Conselho

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Tenente Portela convida toda a comunidade da microrregião para a cerimônia de posse da nova Diretoria e do Conselho da entidade para o triênio 2025/2027. O ato solene acontecerá no próximo dia 24 de junho (terça-feira), às 19h, no Salão de Atos Aurélio Porto, no Centro Cultural de Tenente Portela.

O evento marca oficialmente o início das atividades da nova gestão, composta por advogados e advogadas que atuarão na promoção da advocacia e no fortalecimento do papel institucional da OAB nos municípios da região.

A Diretoria será liderada por Jerônimo Thorstenberg dos Santos (Presidente) e contará com Tainá Splendor Sganderla Fros (Vice-Presidente), Simone de Moura Rosa Pöerch (Secretária-Geral), Felipe José dos Santos (Secretário-Geral Adjunto) e Lucas Wolf Grieleitow (Tesoureiro).

O Conselho da Subseção será integrado pelos seguintes membros: Brunela Gandini, Carla Angélica Piccinini Canova, Diogo Feliciano Prates Thorstenberg, Fausta Mirela de Carli Freese, João Gheller Neto, Luis Carlos Dalcin, Marcos Antonio Fornari, Marina Kasper Carboni, Marlon Aurélio Verdi, Simone Souza Matter Britzius e Thayra Canto Gheller.

Após a solenidade, haverá jantar por adesão no Restaurante do Tarzan, ao valor de R$ 60,00 por pessoa. Os interessados em participar devem confirmar presença até o dia 23 de junho, pelo telefone/WhatsApp (55) 93300-2164.

A OAB de Tenente Portela destaca que será um momento especial para a advocacia regional e para a sociedade civil, reforçando o compromisso com a ética, a cidadania e a justiça.