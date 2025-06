Capital de São Paulo registra dia mais frio do ano

A cidade de São Paulo amanheceu nesta quarta-feira (25) com a menor temperatura do ano. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a média de temperatura na capital paulista foi 6ºC.

A região que apresentou a menor temperatura foi a estação Parelheiros - Rodoanel, no extremo sul da cidade, que registrou -0,3ºC.

O CGE também aponta que junho registrou até o momento 47,8 mm de chuva. Desde o domingo (22), a Defesa Civil Municipal declarou estado de alerta para baixas temperaturas.

As temperaturas mais baixas refletem a passagem de um ciclone extratropical oceânico que subiu próximo ao Uruguai até a altura do litoral paulista.

Tendência

Na quinta-feira (26), a tendência é que o frio diminua, com previsão de mínima em torno dos 11ºC. Contudo, regiões periféricas do centro podem ter temperaturas bem abaixo da média da cidade. A máxima prevista é de 24ºC, com percentuais de umidade próximos a 35%.

Já na sexta-feira (27), as condições climáticas mudam com a proximidade de uma nova frente fria de fraca intensidade.

A madrugada será com céu nublado e os termômetros apontam mínima de 15°C e máxima de 22ºC . Os índices de umidade do ar se elevam, com valores mínimos próximos aos 60%.

Estado

No estado, várias regiões registraram baixas temperaturas. A com a mais baixa foi a do Vale do Ribeira e região de Itapeva, com 3ºC. Na Serra da Mantiqueira, o frio chegou a quatro graus.

A Defesa Civil alerta para chuvas fortes e continuação do frio intenso no território paulista.

As regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Araraquara, Bauru e Marília devem registrar chuvas e rajadas de vento com intensidade moderada.

Já as regiões de Itapeva, Registro, Campinas, Sorocaba, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e todo o litoral paulista devem se preparar para chuvas e ventos com forte intensidade.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia.